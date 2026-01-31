Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
31.01.2026 17:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 января 2026, 11:02 |
151
0

Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 31 января в 17:00 по Киеву

31 января 2026, 11:02 |
151
0
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Первая часть сезона прошла для клуба просто отлично, однако впоследствии «чайки» начали показывать худшие результаты. Тем не менее, после 23 туров Премьер-лиги на их счету есть 30 очков, которые теперь позволяют находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от топ-7 расстояние не очень велико – всего 4 балла.

В Кубке Англии коллектив квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять «Ливерпулю».

Эвертон

«Ириски» в текущем сезоне демонстрируют довольно схожие результаты. За 23 игры чемпионата Англии коллектив завоевал 33 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Однако, как и в случае с «Брайтоном», расстояние от конкурентов совсем не велико – от 5-й позиции отделяет всего 4 балла.

Из Кубка Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». На балансе «ирисок» 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Брайтон».

Интересные факты

  • За последние 10 матчей в Премьер-лиге «Брайтон» одержал всего 1 победу.
  • «Эвертон» победил в 4/6 предыдущих выездных поединках.
  • Только в 1/9 последних матчей «Эвертона» было забито больше 2 голов.

Прогноз

Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме и забивают не слишком большое количество голов. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
31 января 2026 -
17:00
Эвертон
Тотал менше 3 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала ЧЕ по футзалу
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный бразилец вернулся в родной клуб, покинув АПЛ
Брайтон Эвертон чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский
Футбол | 31 января 2026, 09:56 0
Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский
Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский

Даниэле де Росси пообщался с журналистами после матча с Лацио

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30 января 2026, 19:43 1
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб

Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30.01.2026, 17:08
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Футбол | 31.01.2026, 03:32
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем