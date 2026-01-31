В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Первая часть сезона прошла для клуба просто отлично, однако впоследствии «чайки» начали показывать худшие результаты. Тем не менее, после 23 туров Премьер-лиги на их счету есть 30 очков, которые теперь позволяют находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от топ-7 расстояние не очень велико – всего 4 балла.

В Кубке Англии коллектив квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять «Ливерпулю».

Эвертон

«Ириски» в текущем сезоне демонстрируют довольно схожие результаты. За 23 игры чемпионата Англии коллектив завоевал 33 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Однако, как и в случае с «Брайтоном», расстояние от конкурентов совсем не велико – от 5-й позиции отделяет всего 4 балла.

Из Кубка Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». На балансе «ирисок» 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Брайтон».

Интересные факты

За последние 10 матчей в Премьер-лиге «Брайтон» одержал всего 1 победу.

«Эвертон» победил в 4/6 предыдущих выездных поединках.

Только в 1/9 последних матчей «Эвертона» было забито больше 2 голов.

Прогноз

Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме и забивают не слишком большое количество голов. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).