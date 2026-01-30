Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Малиновский? Лацио и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Италия
Поединок 23-го тура чемпионата Италии состоится 30 января в 21:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 30 января, состоится первый матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Лацио» и «Дженоа».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 20 игр в чемпионате, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Лацио» разместился на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Дженоа» занимает 13-е место, имея в своем активе 23 балла.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Лацио Дженоа

По теме:
Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Лацио – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Дженоа Лацио - Дженоа Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
