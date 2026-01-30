Где Малиновский? Лацио и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Поединок 23-го тура чемпионата Италии состоится 30 января в 21:45 по киевскому времени
В пятницу, 30 января, состоится первый матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Лацио» и «Дженоа».
Команды сыграют на стадионе «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 20 игр в чемпионате, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Лацио» разместился на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Дженоа» занимает 13-е место, имея в своем активе 23 балла.
Стартовые составы матча чемпионата Италии Лацио – Дженоа
