30 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором Лацио встретится с Дженоа. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда не так давно становилась вице-чемпионом под руководством Сарри. Так что не особенно удивительно то, что было принято решение воссоединиться с этим специалистом летом. Условия возвращения для Маурицио были, по сути, оптимальными: в предыдущем розыгрыше был провал, с седьмым местом, за пределами зоны еврокубков. Но, с другой стороны, тем проще было вроде бы тренеру: нужно показать прогресс, без дополнительной нагрузки.

Вот только не получается, еще и руководство помогло, продав в январе Кастельяноса и, главное, Гендузи. В итоге и так плохие результаты стали совсем уж кислыми: в крайних матчах римляне были разгромлены Комо 0:3 и не забивали Лечче, закончив нулевой ничьей. В итоге сам тренер, хотя и сказал, что остается, при этом говорит, что не видит света в конце туннеля.

Дженоа

Клуб охотно идет на то, чего пока что предпочитают избегать в столице. Тут достаточно легко меняют наставника. В прошлом сезоне вместо Джилардино, несмотря на его заслуги (поднял из Серии В и удержал в элитном дивизионе), пригласили Виейра, и тот справился с задачей не допустить вылета. Но сейчас, когда хватало проблем, и Патрика уволили, не особенно мешкая.

И снова команда из Генуи получила от рокировки импульс. По крайней мере, из зоны вылета получилось выбраться. А сейчас беспроигрышная серия достигла уже пяти матчей кряду. Причем в прошлом туре состоялся победный камбэк с 0:2 с Болоньей - и переломил ситуацию классный удар Малиновского со штрафного.

Статистика личных встреч

3:0 в сентябре на выезде становились уже пятой кряду победой в исполнении столичного клуба в очных противостояниях с генуэзцами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.23 для Лацио и 4.32 для Дженоа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что тут победу могут завоевать подопечные Сарри. Но с учетом формы обеих команд, стоит ставить на то, что подопечные Даниэле де Росси не проиграют тут (коэффициент - 1,72).