ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании
Попугаи наблюдали за тренировкой «волков» в Испании
Житомирское Полесье проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. Подопечные Руслана Ротаня активно готовятся ко второй части нынешнего сезона УПЛ.
Во время одной из тренировок в расположение житомирского клуба пришли неожиданные гости. «Вот такие милые попугайчики присоединились к тренировкам «Полесья» на сборах в Испании», – говорится в сообщении пресс-службы.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
