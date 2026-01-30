ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании

Житомирское Полесье проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. Подопечные Руслана Ротаня активно готовятся ко второй части нынешнего сезона УПЛ.

Во время одной из тренировок в расположение житомирского клуба пришли неожиданные гости. «Вот такие милые попугайчики присоединились к тренировкам «Полесья» на сборах в Испании», – говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.