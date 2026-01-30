Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 11:07
ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании

Попугаи наблюдали за тренировкой «волков» в Испании

ФК Полесье.

Житомирское Полесье проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. Подопечные Руслана Ротаня активно готовятся ко второй части нынешнего сезона УПЛ.

Во время одной из тренировок в расположение житомирского клуба пришли неожиданные гости. «Вот такие милые попугайчики присоединились к тренировкам «Полесья» на сборах в Испании», – говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
icebeer
Та в Испании они как воробьи. 
Автор школьник?
