Товарищеские матчи, 29 января. Спарринги Зари, Карпат, Металлиста 1925

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
30 января 2026, 12:29 | Обновлено 30 января 2026, 12:38
77
0

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

ФК Карпаты Львов

29 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 5 команд УПЛ.

Луганская Зоря одолела австрийский Рапид Вена II (5:1). Голы: Верлей 1, 42, 53, Будковский 61, Ярошенко 79 – гол соперника, 14.

Александрия разошлась миром с командой Фредерисия из Дании (0:0).

Львовский Рух на домашней базе в Винниках нанес поражение любительскому клубу Николаев из Львовской области (4:2). Голы: Джурабаев 28, Таллес 48, 63 (пен), Рейляну 77 (пенальти) – Клим 33, Крыницкий 58.

Харьковский Металлист 1925 одержал победу над клубом MLS Монреаль (3:2), за который играют украинцы Геннадий Синчук и Иван Лосенко. Голы: Забергджа 22, Калитвинцев 43, Мба 117 – Овусу 35, Шабанов 95 (автогол).

Львовские Карпаты сыграли вничью в спарринге с клубом Вернаму из Швеции (1:1). Голы: Мирошниченко 74 (пен.) – Антонссон 26.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 29 января 2026

  • Шепши (Румыния) – ОФК Петровац (Черногория) – 2:1
  • Медзь Легница (Польша) – Бихор (Румыния) – 2:2
  • Рустави (Грузия) – Спаэри (Грузия) – 2:2
  • Самгурали (Грузия) – Колхети-1913 (Грузия) – 5:0
  • Торпедо Кутаиси (Грузия) – Одиши 1919 (Грузия) – 0:1
  • Арда (Болгария) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:0
  • Езеро (Черногория) – Беране (Черногория) – 3:0
  • Канвон (Южная Корея) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2
  • Победа Валандово (С. Македония) – Детонит Плачковица (С. Македония) – 1:6
  • СК Рапид II (Австрия) – Зоря (Украина) – 1:5
  • Согдиана (Узбекистан) – Силекс (Северная Македония) – 2:0
  • Александрия (Украина) – Фредерисия (Дания) – 0:0
  • Бавария II (Германия) – Фрайберг (Германия) – 0:0
  • Рух (Украина) – Николаев (Украина) – 4:2
  • Корк Сити (Ирландия) – Голуэй Юнайтед (Ирландия) – 3:1
  • Филадельфия Юнион (США) – Будучност (Черногория) – 3:0
  • Чешке Будейовице (Чехия) – Амштеттен (Австрия) – 0:4
  • Нествед (Дания) – Нюкёбинг (Дания) – 2:2
  • Зимбру Кишинёв (Молдова) – Михаловце (Словакия) – 3:2
  • Металлист 1925 (Украина) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 3:2
  • Посуше (Босния и Герцеговина) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 0:2
  • Хельсингер (Дания) – Бренсхей (Дания) – 2:3
  • Карпаты Львов (Украина) – Вернаму (Швеция) – 1:1
  • Шумперк (Чехия) – Нове Сады (Чехия) – 3:0
  • Часлав (Чехия) – Слован Братислава B (Словакия) – 1:4
  • Аустрия Клагенфурт (Am) (Австрия) – АТУС Ферлах (Австрия) – 6:2
  • Винер Виктория (Австрия) – 1980 Вена (Австрия) – 1:1
  • Гамбург II (Германия) – Аймбюттелер (Германия) – 5:1
  • Сотра (Норвегия) – Гнейст (Норвегия) – 1:0

Видео матчей

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отменила спарринг на сборах с Дукаджини
ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд
Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
