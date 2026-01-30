Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Кривбасса ушел в греческий клуб Ханья
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 13:13
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Кривбасса ушел в греческий клуб Ханья

Оче Очовечи так и не стал важной фигурой для криворожской команды

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Кривбасса ушел в греческий клуб Ханья
chaniafc.gr

24-летний форвард Оче Очовечи перешел из «Кривбасса» в «Ханью», сообщает официальный сайт греческого клуба, выступающего во втором дивизионе тамошнего футбола.

О формате сделки греческий клуб не сообщает, однако по неофициальным данным «Кривбасс» отпустил нигерийского легионера в «Ханью» свободным агентом.

В «Кривбасс» Очовечи перешел летом 2024 года из португальского «Фейренсе» также свободным агентом, однако в стане криворожской команды не провел ни одного официального матча.

На сезон-2024/25 «Кривбасс» отдавал Очовечи в аренду «Габале», а в первой половине текущего сезона нигериец также на условиях аренды защищал цвета израильского «Хапоэля» из города Ришон-ле-Цион.

Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
