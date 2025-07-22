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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 22:49 |
761
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Кривбасса перешел в клуб из Израиля

Оче Очовечи продолжит карьеру в «Хапоэле» из города Ришон-ле-Цион

22 июля 2025, 22:49 |
761
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Кривбасса перешел в клуб из Израиля
instagram.com/fchapoelrishonlezion

Клуб второго дивизиона чемпионата Израиля «Хапоэль» Ришон-ле-Цион объявил о подписании контракта с 23-летним нигерийским форвардом «Кривбасса» Оче Очовечи.

Подробностей сделки израильский клуб не сообщает, однако, по информации Transfermarkt, речь идет об аренде.

Очовечи перешел в «Кривбасс» свободным агентом летом минувшего года, однако уже в середине сентября был отпущен в аренду в азербайджанскую «Габалу», где карьера у него откровенно не задалась и он сыграл лишь 93 минуты в рамках 2 официальных матчей.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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