Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Фабрицио Романо поделился апдейтом по скорому переходу Александра в нидерландский клуб
29-летний украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее время должен подписать контракт с нидерландским клубом Аякс.
Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился апдейтом по переходу Александра: Зинченко прибыл в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе.
Зинченко покинет лондонский Арсенал, контракт с которым был рассчитан до лета 2026 года. Как ранее сообщал Романо, Аякс заплатил канонирам 1.5 миллиона евро.
Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.
Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.
🚨✈️ Oleksandr Zinchenko has just landed in Amsterdam, on his way to medical at Ajax.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026
€1.5m fee plus add-ons to Arsenal. pic.twitter.com/BIiRNlf79K
Якщо і тут нічого то далі тільки вже якийсь мало відомий клуб.