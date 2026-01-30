Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Нидерланды
30 января 2026, 14:27 | Обновлено 30 января 2026, 14:35
Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе

Фабрицио Романо поделился апдейтом по скорому переходу Александра в нидерландский клуб

Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

29-летний украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее время должен подписать контракт с нидерландским клубом Аякс.

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился апдейтом по переходу Александра: Зинченко прибыл в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе.

Зинченко покинет лондонский Арсенал, контракт с которым был рассчитан до лета 2026 года. Как ранее сообщал Романо, Аякс заплатил канонирам 1.5 миллиона евро.

Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.

Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.

Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
TEM
Дайте Саньку ще трохи заробити на пенсію і потусити в Амстердамі, чи Ви про що говорите, про футбол? 
Diesel
Мабуть останній шанс реанімувати карьеру. Команда досить хороша. 
Якщо і тут нічого то далі тільки вже якийсь мало відомий клуб.
