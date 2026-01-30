Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе

29-летний украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее время должен подписать контракт с нидерландским клубом Аякс.

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился апдейтом по переходу Александра: Зинченко прибыл в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе.

Зинченко покинет лондонский Арсенал, контракт с которым был рассчитан до лета 2026 года. Как ранее сообщал Романо, Аякс заплатил канонирам 1.5 миллиона евро.

Первую половину сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест – 10 матчей (во всех турнирах), без голевых действий.

Аякс в таблице чемпионата Нидерландов 2025/26 занимает третье место с 37 очками, отставая от ПСВ (53) и Фейеноорда (39) на 16 и два балла соответственно.