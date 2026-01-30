АЛЬКАРАС: Почувствовал что-то в мышце. Сначала я не думал, что это судорога

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2026:

– Поздравляем, Карлитос. Где бы вы поставили эту невероятную победу среди лучших в своей карьере?

– Ну, как я сказал на корте, этот матч был одним из самых тяжелых и требовательных, которые я когда-либо играл в своей карьере на данный момент. Думаю, физически мы сегодня довели друг друга до предела. Мы довели свои тела до максимума, и, на мой взгляд, уровень пятого сета был очень–очень высоким. Я невероятно счастлив одержать эту победу, вернуться в матче, и да, я бы поставил этот матч на одно из самых высоких мест среди лучших матчей, которые я когда-либо выигрывал.

– После первого гейма в четвертом сете был момент, когда показалось, что вы собираетесь пожать Саше руку. Был ли хоть один момент в матче, когда вы думали, что не сможете продолжать?

– Нет, нет, нет. Я видел это видео и видел, как люди об этом говорили, но не было ни одной секунды, когда я думал о снятии. Просто иногда я пропускаю его вперед, иногда он пропускает меня. Это было просто о том, кто пройдет первым. Вот и все.

– Вы много говорите о вере в любой ситуации, в каждом матче. Откуда берется эта вера? Почему вы верите даже в тех ситуациях, где многие другие игроки, вероятно, уже потеряли бы веру?

– Ну, потому что я просто ненавижу сдаваться. Я ненавижу то чувство, которое остается потом. Я не хочу чувствовать себя так. Бывали моменты, когда казалось, что я сдаюсь или вообще не борюсь. Когда я был моложе, было много матчей, где я просто переставал бороться или сдавался. Потом я повзрослел и понял, как сильно ненавижу это чувство – когда думаешь: «Я мог сделать больше, я мог потерпеть еще немного». Эти мысли просто убивают. Поэтому каждый дополнительный шаг, каждая дополнительная секунда страданий, каждая секунда борьбы всегда того стоит. Вот почему я борюсь до последнего мяча и всегда верю, что могу вернуться в любой ситуации.

– Поздравляю. Это тот же вопрос, который я задавала вам пару недель назад, и вы сказали, что подумаете. Если бы пришлось выбирать между этим Australian Open и возможностью стать самым молодым игроком, оформившим карьерный Grand Slam, и выиграть остальные три турнира в этом году, что бы вы выбрали?

– Я бы выбрал этот. Да. Даже если бы я вышел в финалы остальных трех. Я бы предпочел выиграть этот турнир и оформить Grand Slam самым молодым в истории, чем выиграть три других.

– Карлос, отличная работа. Невероятная победа. Саша был раздражен из-за того, что у вас были судороги и затем был взят медицинский тайм-аут. Можете объяснить, что именно у вас было и считаете ли вы, что MTO был взят по правилам?

– Матч был очень тяжелым. Я и раньше чувствовал судороги, но в начале это было ощущение в одной конкретной мышце, поэтому сначала я не думал, что это судорога. Я не знал точно, что это, потому что, когда я побежал под форхенд, я почувствовал это в правой приводящей мышце. Поэтому я и вызвал физиотерапевта. В тот момент остальная часть ног, особенно левая, была в порядке – не идеально, но нормально. Потом из-за всего стресса было непонятно, станет ли хуже. В тот момент я сказал физиотерапевту, что чувствую боль, когда бегу под форхенд, в правом аддукторе. Он решил взять медицинский тайм-аут, и мы его взяли. Потом я получил три напоминания во время смены сторон – и все. Я сообщил официальному лицу, что происходит, и он принял решение.

– Вы чувствовали это до того момента или только в том гейме при счете 4:4?

– Нет, я чувствовал немного и раньше, но затем это усилилось через несколько геймов.

– Чтобы уточнить: у вас сейчас есть травма и как вы себя чувствуете?

– Очевидно, я чувствую усталость. Честно говоря, тело могло бы чувствовать себя лучше, но это нормально после пяти с половиной часов. Я сделаю все возможное, чтобы чувствовать себя лучше завтра: ванна со льдом, компрессия, процедуры с физиотерапевтом ночью. Посмотрим. Надеюсь, это не окажется ничем серьезным. После такого матча мышцы будут жесткими, и мне нужно сделать все, чтобы быть в максимально хорошем состоянии к финалу.

– Последний вопрос. Поздравляем, Карлос. Как выглядит остаток вашего вечера после такого матча? Восстановление, просмотр второго полуфинала, празднование с командой? Когда вы ложитесь спать?

– Я посмотрю полуфинал – первые два сета. Сейчас, как я сказал, я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовым, но это точно займет несколько часов из-за процедур. Плюс адреналин после матча – иногда очень сложно уснуть. Я постараюсь лечь спать как можно скорее, но, скорее всего, это займет пару часов.