Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: Почувствовал что-то в мышце. Сначала я не думал, что это судорога
Australian Open
30 января 2026, 16:06 |
341
0

АЛЬКАРАС: Почувствовал что-то в мышце. Сначала я не думал, что это судорога

Карлос провел пресс-конференцию после победы над Зверевым в полуфинале Aus Open

30 января 2026, 16:06 |
341
0
АЛЬКАРАС: Почувствовал что-то в мышце. Сначала я не думал, что это судорога
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2026:

– Поздравляем, Карлитос. Где бы вы поставили эту невероятную победу среди лучших в своей карьере?

– Ну, как я сказал на корте, этот матч был одним из самых тяжелых и требовательных, которые я когда-либо играл в своей карьере на данный момент. Думаю, физически мы сегодня довели друг друга до предела. Мы довели свои тела до максимума, и, на мой взгляд, уровень пятого сета был очень–очень высоким. Я невероятно счастлив одержать эту победу, вернуться в матче, и да, я бы поставил этот матч на одно из самых высоких мест среди лучших матчей, которые я когда-либо выигрывал.

– После первого гейма в четвертом сете был момент, когда показалось, что вы собираетесь пожать Саше руку. Был ли хоть один момент в матче, когда вы думали, что не сможете продолжать?

– Нет, нет, нет. Я видел это видео и видел, как люди об этом говорили, но не было ни одной секунды, когда я думал о снятии. Просто иногда я пропускаю его вперед, иногда он пропускает меня. Это было просто о том, кто пройдет первым. Вот и все.

– Вы много говорите о вере в любой ситуации, в каждом матче. Откуда берется эта вера? Почему вы верите даже в тех ситуациях, где многие другие игроки, вероятно, уже потеряли бы веру?

– Ну, потому что я просто ненавижу сдаваться. Я ненавижу то чувство, которое остается потом. Я не хочу чувствовать себя так. Бывали моменты, когда казалось, что я сдаюсь или вообще не борюсь. Когда я был моложе, было много матчей, где я просто переставал бороться или сдавался. Потом я повзрослел и понял, как сильно ненавижу это чувство – когда думаешь: «Я мог сделать больше, я мог потерпеть еще немного». Эти мысли просто убивают. Поэтому каждый дополнительный шаг, каждая дополнительная секунда страданий, каждая секунда борьбы всегда того стоит. Вот почему я борюсь до последнего мяча и всегда верю, что могу вернуться в любой ситуации.

– Поздравляю. Это тот же вопрос, который я задавала вам пару недель назад, и вы сказали, что подумаете. Если бы пришлось выбирать между этим Australian Open и возможностью стать самым молодым игроком, оформившим карьерный Grand Slam, и выиграть остальные три турнира в этом году, что бы вы выбрали?

– Я бы выбрал этот. Да. Даже если бы я вышел в финалы остальных трех. Я бы предпочел выиграть этот турнир и оформить Grand Slam самым молодым в истории, чем выиграть три других.

– Карлос, отличная работа. Невероятная победа. Саша был раздражен из-за того, что у вас были судороги и затем был взят медицинский тайм-аут. Можете объяснить, что именно у вас было и считаете ли вы, что MTO был взят по правилам?

– Матч был очень тяжелым. Я и раньше чувствовал судороги, но в начале это было ощущение в одной конкретной мышце, поэтому сначала я не думал, что это судорога. Я не знал точно, что это, потому что, когда я побежал под форхенд, я почувствовал это в правой приводящей мышце. Поэтому я и вызвал физиотерапевта. В тот момент остальная часть ног, особенно левая, была в порядке – не идеально, но нормально. Потом из-за всего стресса было непонятно, станет ли хуже. В тот момент я сказал физиотерапевту, что чувствую боль, когда бегу под форхенд, в правом аддукторе. Он решил взять медицинский тайм-аут, и мы его взяли. Потом я получил три напоминания во время смены сторон – и все. Я сообщил официальному лицу, что происходит, и он принял решение.

– Вы чувствовали это до того момента или только в том гейме при счете 4:4?

– Нет, я чувствовал немного и раньше, но затем это усилилось через несколько геймов.

– Чтобы уточнить: у вас сейчас есть травма и как вы себя чувствуете?

– Очевидно, я чувствую усталость. Честно говоря, тело могло бы чувствовать себя лучше, но это нормально после пяти с половиной часов. Я сделаю все возможное, чтобы чувствовать себя лучше завтра: ванна со льдом, компрессия, процедуры с физиотерапевтом ночью. Посмотрим. Надеюсь, это не окажется ничем серьезным. После такого матча мышцы будут жесткими, и мне нужно сделать все, чтобы быть в максимально хорошем состоянии к финалу.

– Последний вопрос. Поздравляем, Карлос. Как выглядит остаток вашего вечера после такого матча? Восстановление, просмотр второго полуфинала, празднование с командой? Когда вы ложитесь спать?

– Я посмотрю полуфинал – первые два сета. Сейчас, как я сказал, я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовым, но это точно займет несколько часов из-за процедур. Плюс адреналин после матча – иногда очень сложно уснуть. Я постараюсь лечь спать как можно скорее, но, скорее всего, это займет пару часов.

По теме:
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
ФОТО. Что там происходило? Алькарас vs Зверев: судороги, камбек, триллер
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Australian Open 2026 пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 13:26 24
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Футбол | 30 января 2026, 15:10 3
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев

Горецка покинет команду летом

ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 03:52
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 18:03
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 53
Теннис
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем