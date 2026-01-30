Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных
29 января состоялся последний тур основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Одновременно, в 22:00 по Киеву, прошли все 18 матчей заключительного тура.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Французский Лион и английская Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных и обосновались на первых двух строчках турнирной таблицы.
В 1/8 финала Лиги Европы вышли 8 команд:
- Лион, Астон Вилла (21 очко)
- Мидтьюлланд (19)
- Бетис, Порту, Брага, Фрайбург (по 17)
- Рома (16)
В 1/16 финала ЛЕ сеяными будут команды на 9–16 местах:
- Генк (16)
- Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15)
- Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14)
- Сельта (13)
В 1/16 финала ЛЕ гнсеяными будут команды на 17–24 местах:
- ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос (по 12)
- Селтик (11)
- Лудогорец, Динамо Загреб (по 10)
- Бранн (9)
В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
Жеребьевка 1/16 финала пройдет 30 января в швейцарском Ньоне.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
8-й тур, 29 января 2026
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2
- 22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1
- 22:00. Бетис (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:1
- 22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция) – 2:1
- 22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия) – 0:0
- 22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:0
- 22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2
- 22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция) – 1:0
- 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия) – 0:3
- 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:0
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия) – 1:1
- 22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды) – 4:2
- 22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция) – 1:1
- 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания) – 1:1
- 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:0
- 22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:2
Турнирная таблица
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!
Пресс-конференция первой ракетки мира после полуфинала Australian Open 2026