Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

29 января состоялся последний тур основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Одновременно, в 22:00 по Киеву, прошли все 18 матчей заключительного тура.

Французский Лион и английская Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных и обосновались на первых двух строчках турнирной таблицы.

В 1/8 финала Лиги Европы вышли 8 команд:

Лион, Астон Вилла (21 очко)

Мидтьюлланд (19)

Бетис, Порту, Брага, Фрайбург (по 17)

Рома (16)

В 1/16 финала ЛЕ сеяными будут команды на 9–16 местах:

Генк (16)

Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15)

Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14)

Сельта (13)

В 1/16 финала ЛЕ гнсеяными будут команды на 17–24 местах:

ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос (по 12)

Селтик (11)

Лудогорец, Динамо Загреб (по 10)

Бранн (9)

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 30 января в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

8-й тур, 29 января 2026

22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2

22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1

22:00. Бетис (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:1

22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция) – 2:1

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия) – 0:0

22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:0

22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2

22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция) – 1:0

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия) – 0:3

22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:0

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0

22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия) – 1:1

22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1

22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды) – 4:2

22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция) – 1:1

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания) – 1:1

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:0

22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:2

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

Инфографика