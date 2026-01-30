Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лига Европы
30 января 2026, 00:06 | Обновлено 30 января 2026, 00:51
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Коллаж Sport.ua

29 января состоялся последний тур основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Одновременно, в 22:00 по Киеву, прошли все 18 матчей заключительного тура.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский Лион и английская Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных и обосновались на первых двух строчках турнирной таблицы.

В 1/8 финала Лиги Европы вышли 8 команд:

  • Лион, Астон Вилла (21 очко)
  • Мидтьюлланд (19)
  • Бетис, Порту, Брага, Фрайбург (по 17)
  • Рома (16)

В 1/16 финала ЛЕ сеяными будут команды на 9–16 местах:

  • Генк (16)
  • Болонья, Штутгарт, Ференцварош (по 15)
  • Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда (по 14)
  • Сельта (13)

В 1/16 финала ЛЕ гнсеяными будут команды на 17–24 местах:

  • ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос (по 12)
  • Селтик (11)
  • Лудогорец, Динамо Загреб (по 10)
  • Бранн (9)

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 30 января в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

8-й тур, 29 января 2026

  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1
  • 22:00. Бетис (Испания) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:1
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция) – 2:1
  • 22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия) – 0:0
  • 22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:0
  • 22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2
  • 22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция) – 1:0
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия) – 0:3
  • 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:0
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0
  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия) – 1:1
  • 22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды) – 4:2
  • 22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция) – 1:1
  • 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания) – 1:1
  • 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:0
  • 22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:2

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

Инфографика

Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
