Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 января 2026, 16:59 | Обновлено 29 января 2026, 17:17
1570
4

Лучшим стал Шельдеруп

1570
4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Шельдеруп

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Такой статус получил игрок Бенфики Андреас Шельдеруп, который забил два гола в ворота Реала и помог команде выйти в плей-офф.

В топ-3 лучших игроков тура вошли вингер Челси Жоау Педро и хавбек Байера Малик Тилльман.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин, который забил в ворота Реала, не попал в число лучших.

По теме:
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
Известный украинский вратарь оценил действия Трубина и его реакцию на гол
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Андреас Шельдеруп Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
GloryUkraine
Турбіна якщо і оцінювали, то як воротаря, а гол це просто великий плюс.
Ответить
0
AndiM
Я думав вінікіус жупінюс з blm.
Ответить
-1
odiniznashih
Где бы он был, если бы не Турбин!!!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
