ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Такой статус получил игрок Бенфики Андреас Шельдеруп, который забил два гола в ворота Реала и помог команде выйти в плей-офф.

В топ-3 лучших игроков тура вошли вингер Челси Жоау Педро и хавбек Байера Малик Тилльман.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин, который забил в ворота Реала, не попал в число лучших.