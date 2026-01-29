ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лучшим стал Шельдеруп
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Такой статус получил игрок Бенфики Андреас Шельдеруп, который забил два гола в ворота Реала и помог команде выйти в плей-офф.
В топ-3 лучших игроков тура вошли вингер Челси Жоау Педро и хавбек Байера Малик Тилльман.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин, который забил в ворота Реала, не попал в число лучших.
1st: Andreas Schjelderup— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026
2nd: João Pedro
3rd: Malik Tillman
4th: Alexis Mac Allister
Schjelderup wins Player of the Week 🏆@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/X3FS6kpEyS
