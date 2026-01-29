Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»

Британский журналист Каллум Бреннан отреагировал на слухи об интересе со стороны «Милана» к украинскому защитнику «Эвертона» Виталию Миколенко.

«Честно говоря, это хорошо. Я уже сыт по горло Миколенко. Надеюсь, что мы не будем продлевать с ним контракт. Я очень надеюсь, что мы просто отпустим его. Это провальный эксперимент. Я не хочу слишком долго говорить об этом, потому что мне нечего хорошего сказать о нем.

Это один из тех случаев, когда я бы хотел получить за него деньги в январе, если это возможно, а затем просто подписать замену. Я предпочел бы, чтобы вторым номером на позиции был новый игрок, чем чтобы это был он. Я просто считаю, что Миколенко действовал ужасно. И честно говоря, думаю, что для него это конец», - сказал Каллум в эфире YouTube-канала The Toffee Blues - Everton Fan Channel.