Фламенго потратил 42 миллиона евро на трансфер хавбека Вест Хэма
Лукас Пакета возвращается на родину
Бразильский «Фламенго» и английский «Вест Хэм» договорились об условиях полноценного трансфера 28-летнего атакующего полузащитника Лукаса Пакеты.
В официальном коммюнике «молотобойцев» сказано, что клуб с неохотой согласился отпустить Пакету, удовлетворив просьбу того о трансфере, так как футболист по семейным причинам категорически настаивал на возвращении в Бразилию.
Также «Вест Хэм» проинформировал, что Пакета получил разрешение на прохождение медицинского осмотра и обсуждение личных условий контракта с «Фламенго».
Бразильский клуб, в свою очередь, выложил обращение Лукаса Пакеты к болельщикам, в котором тот сообщил, что возвращается в стан «стервятников».
По неофициальным данным, трансфер Лукаса Пакеты обошелся «Фламенго» в 42 миллиона евро.
Лукас Пакета является воспитанником «Фламенго». В январе 2019 года он за 39 миллионов евро ушел в «Милан», но уже через полтора года за 23 миллиона евро был продан «Лиону», а с лета 2022-го являлся игроком «Вест Хэма», который потратил на подписание хавбека 43 миллиона.
За «Вест Хэм» Лукас Пакета провел 139 матчей, отличившись 23 голами и 15 ассистами.
