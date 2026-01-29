Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фламенго потратил 42 миллиона евро на трансфер хавбека Вест Хэма
Англия
Фламенго потратил 42 миллиона евро на трансфер хавбека Вест Хэма

Лукас Пакета возвращается на родину

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Бразильский «Фламенго» и английский «Вест Хэм» договорились об условиях полноценного трансфера 28-летнего атакующего полузащитника Лукаса Пакеты.

В официальном коммюнике «молотобойцев» сказано, что клуб с неохотой согласился отпустить Пакету, удовлетворив просьбу того о трансфере, так как футболист по семейным причинам категорически настаивал на возвращении в Бразилию.

Также «Вест Хэм» проинформировал, что Пакета получил разрешение на прохождение медицинского осмотра и обсуждение личных условий контракта с «Фламенго».

Бразильский клуб, в свою очередь, выложил обращение Лукаса Пакеты к болельщикам, в котором тот сообщил, что возвращается в стан «стервятников».

По неофициальным данным, трансфер Лукаса Пакеты обошелся «Фламенго» в 42 миллиона евро.

Лукас Пакета является воспитанником «Фламенго». В январе 2019 года он за 39 миллионов евро ушел в «Милан», но уже через полтора года за 23 миллиона евро был продан «Лиону», а с лета 2022-го являлся игроком «Вест Хэма», который потратил на подписание хавбека 43 миллиона.

За «Вест Хэм» Лукас Пакета провел 139 матчей, отличившись 23 голами и 15 ассистами.

Алексей Сливченко Источник: ФК Фламенго
Комментарии
