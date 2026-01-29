Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дьекереш и Мартинелли первыми в Арсенале забили по 10 голов в сезоне
Англия
29 января 2026, 12:03
Дьекереш и Мартинелли первыми в Арсенале забили по 10 голов в сезоне

Лишь в конце января двум футболистам «канониров» удалось добиться этой отметки

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Виктор Дьекереш и Габриэл Мартинелли стали первыми двумя игроками Арсенала, забившими 10+ голов за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Кайрата, в котором нападающие отличились забитыми мячами по одному разу.

Интересным фактом является то, что, несмотря на удачные выступления «канониров» во всех турнирах, лишь в конце января в клубе нашлись первые игроки, сумевшие достичь двузначной отметки голов.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 10 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 10 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Букайо Сака (Англия)
  • 6 – Микель Мерино (Испания)
  • 5 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Мартин Субименди (Испания)
  • 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 3 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 3 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
  • 1 – Кай Хаверц (Германия)
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
