Англия29 января 2026, 12:03 | Обновлено 29 января 2026, 12:04
106
0
Дьекереш и Мартинелли первыми в Арсенале забили по 10 голов в сезоне
Лишь в конце января двум футболистам «канониров» удалось добиться этой отметки
29 января 2026, 12:03 | Обновлено 29 января 2026, 12:04
106
0
Виктор Дьекереш и Габриэл Мартинелли стали первыми двумя игроками Арсенала, забившими 10+ голов за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Кайрата, в котором нападающие отличились забитыми мячами по одному разу.
Интересным фактом является то, что, несмотря на удачные выступления «канониров» во всех турнирах, лишь в конце января в клубе нашлись первые игроки, сумевшие достичь двузначной отметки голов.
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 10 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 10 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Букайо Сака (Англия)
- 6 – Микель Мерино (Испания)
- 5 – Эберечи Эзе (Англия)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Мартин Субименди (Испания)
- 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 3 – Нони Мадуэке (Англия)
- 3 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
- 1 – Кай Хаверц (Германия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2026, 12:46 0
Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 29 января 2026, 10:36 7
Виктор вновь остался свободным агентом
Футбол | 29.01.2026, 01:57
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Комментарии 0
Популярные новости
28.01.2026, 15:35 8
27.01.2026, 10:35
29.01.2026, 00:05 50
29.01.2026, 01:44 3
28.01.2026, 18:30 6
27.01.2026, 08:29 67
27.01.2026, 11:05 117
29.01.2026, 07:45 4