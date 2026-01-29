Дьекереш и Мартинелли первыми в Арсенале забили по 10 голов в сезоне

Виктор Дьекереш и Габриэл Мартинелли стали первыми двумя игроками Арсенала, забившими 10+ голов за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Кайрата, в котором нападающие отличились забитыми мячами по одному разу.

Интересным фактом является то, что, несмотря на удачные выступления «канониров» во всех турнирах, лишь в конце января в клубе нашлись первые игроки, сумевшие достичь двузначной отметки голов.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах