29 января 2026, 13:36 | Обновлено 29 января 2026, 14:16
68
0

Заря проводит товарищеский матч с австрийским клубом Рапид Вена II

Матч «Заря» – «Рапид Вена II» состоится 29 января в 14:00

29 января 2026, 13:36 | Обновлено 29 января 2026, 14:16
68
0
Заря проводит товарищеский матч с австрийским клубом Рапид Вена II
ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 29 января, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Рапид II Вена» (Австрия).

Соперник «Зари» выступает во втором по силе дивизионе австрийского футбола. Команда в 16 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице десятое место.

«Заря» сыграла четыре контрольных матча на сборах в Турции. Подопечные Виктора Скрипника со счетом 1:2 проиграли сербскому клубу «Радник», уступили польской команде «Медзь» 2:3 и разошлись миром с ФК «Сараево» (0:0). В предыдущем спарринге «Заря» сыграла вничью 3:3 с болгарским «Локомотивом».

Товарищеский матч. Турция. 29 января, 14:00

«Заря» (Луганск. Украина) – «Рапид Вена II» (Австрия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»

