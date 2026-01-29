Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Вратарь подарил Бенфике выход в следующую стадию турнира
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал первым вратарем, забившим гол в ворота Реала в еврокубках.
Произошло это в матче 8-го тура этапа лиги, в котором «орлы» победили мадридцев со счетом 4:2.
Решающий гол в матче забил именно украинец, подарив Бенфике выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Трубин стал также первым вратарем Бенфики, который отличился голом за клуб!
1 - Anatoliy Trubin 🇺🇦 se ha convertido en el primer portero de la historia en marcarle al Real Madrid en cualquier competición europea. Clasificación.#BenficaRealMadrid #ChampionsLeague #RealMadrid pic.twitter.com/UgSdNZzR36— OptaJose (@OptaJose) January 28, 2026
