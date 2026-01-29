Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал первым вратарем, забившим гол в ворота Реала в еврокубках.

Произошло это в матче 8-го тура этапа лиги, в котором «орлы» победили мадридцев со счетом 4:2.

Решающий гол в матче забил именно украинец, подарив Бенфике выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Трубин стал также первым вратарем Бенфики, который отличился голом за клуб!