ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал
Технические наблюдатели УЕФА отметили Андреаса Шельдрупа, который оформил дубль
Технические наблюдатели УЕФА назвали вингера Андреаса Шельдрупа лучшим игроком матча восьмого тура Лиги чемпионов Бенфика – Реал (4:2).
Шельдруп оформил дубль, забив первый и третий голы для своей команды. Для Андреаса это первые мячи в текущем сезоне еврокубка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов вывел украинский голкипер Анатолий Трубин, который забил четвертый гол орлов на 90+8-й минуте встречи.
ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для выхода из группы достаточно не проиграть
Анатолий забил Реалу и вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов