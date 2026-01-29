Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:16 | Обновлено 29 января 2026, 01:41
1

ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал

Технические наблюдатели УЕФА отметили Андреаса Шельдрупа, который оформил дубль

ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Шельдеруп

Технические наблюдатели УЕФА назвали вингера Андреаса Шельдрупа лучшим игроком матча восьмого тура Лиги чемпионов Бенфика – Реал (4:2).

Шельдруп оформил дубль, забив первый и третий голы для своей команды. Для Андреаса это первые мячи в текущем сезоне еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов вывел украинский голкипер Анатолий Трубин, который забил четвертый гол орлов на 90+8-й минуте встречи.

ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
