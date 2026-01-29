Технические наблюдатели УЕФА назвали вингера Андреаса Шельдрупа лучшим игроком матча восьмого тура Лиги чемпионов Бенфика – Реал (4:2).

Шельдруп оформил дубль, забив первый и третий голы для своей команды. Для Андреаса это первые мячи в текущем сезоне еврокубка.

Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов вывел украинский голкипер Анатолий Трубин, который забил четвертый гол орлов на 90+8-й минуте встречи.

ФОТО. Не Трубин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Бенфика – Реал