Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 02:56
Салах превзошел Ибрагимовича и дотянулся до Ди Стефано

Ливерпуль разгромил Карабах, а египтянин переписал историю ЛЧ

Салах превзошел Ибрагимовича и дотянулся до Ди Стефано
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился взятием ворот на 50-й минуте поединка 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Карабаха» (6:0). Благодаря этому голу египетский форвард превзошел достижение Златана Ибрагимовича и сравнялся по количеству мячей в главном еврокубке с Альфредо Ди Стефано.

Для Салаха этот гол стал 49-м в 95 матчах Лиги чемпионов. Аналогичный показатель результативности имеет легендарный нападающий мадридского «Реала» Ди Стефано.

Набрав 18 очков, «Ливерпуль» занял третью позицию в итоговой таблице Лиги чемпионов, что позволяет команде выйти в 1/8 финала турнира напрямую. Финальное противостояние текущего розыгрыша примет стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая игра за трофей намечена на 30 мая 2026 года.

Ливерпуль Мохамед Салах Карабах Агдам Лига чемпионов Златан Ибрагимович Альфредо ди Стефано
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
