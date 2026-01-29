Салах превзошел Ибрагимовича и дотянулся до Ди Стефано

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился взятием ворот на 50-й минуте поединка 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Карабаха» (6:0). Благодаря этому голу египетский форвард превзошел достижение Златана Ибрагимовича и сравнялся по количеству мячей в главном еврокубке с Альфредо Ди Стефано.

Для Салаха этот гол стал 49-м в 95 матчах Лиги чемпионов. Аналогичный показатель результативности имеет легендарный нападающий мадридского «Реала» Ди Стефано.

Набрав 18 очков, «Ливерпуль» занял третью позицию в итоговой таблице Лиги чемпионов, что позволяет команде выйти в 1/8 финала турнира напрямую. Финальное противостояние текущего розыгрыша примет стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая игра за трофей намечена на 30 мая 2026 года.