ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина

В соцсети X завирусилось видео с реакцией экспертов студии Лиги чемпионов на El Chiringuito TV на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

El Chiringuito TV – это культовое испанское футбольное шоу и YouTube-канал, известное своими скандалами, криками, инсайдами и мемами.

В левом углу вы можете видеть реакцию журналистов, которые являются болельщиками «Реала», в правом углу экрана – журналисты-фаны «Барселоны».

Именно поэтому их диаметрально противоположные эмоции в момент гола Трубина превратили эпизод не просто в футбольный момент, а в вирусное шоу, которое идеально отражает всю суть главного испанского футбольного протистояння.