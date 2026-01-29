ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
Гол Анатолия Трубина взорвал студию программы El Chiringuito TV
В соцсети X завирусилось видео с реакцией экспертов студии Лиги чемпионов на El Chiringuito TV на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».
El Chiringuito TV – это культовое испанское футбольное шоу и YouTube-канал, известное своими скандалами, криками, инсайдами и мемами.
В левом углу вы можете видеть реакцию журналистов, которые являются болельщиками «Реала», в правом углу экрана – журналисты-фаны «Барселоны».
Именно поэтому их диаметрально противоположные эмоции в момент гола Трубина превратили эпизод не просто в футбольный момент, а в вирусное шоу, которое идеально отражает всю суть главного испанского футбольного протистояння.
🔥 ¡UN GOL HISTÓRICO en #ChiringuitoInside!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026
😯 Trubin, el portero del Benfica, mete al equipo de Mourinho en los play-offs de la Champions.
¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA! pic.twitter.com/o0R7TjVlMX
Втім, усе одно - це ілюстрація для тих, хто стверджує, що в усьому світі на міжнародній арені всі завжди вболівають за всі клуби своєї країни, і лише нерозумні українці посійно між собою сваряться.