  4. ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
29 января 2026, 03:49 | Обновлено 29 января 2026, 03:58
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина

Гол Анатолия Трубина взорвал студию программы El Chiringuito TV

X. Студия El Chiringuito TV

В соцсети X завирусилось видео с реакцией экспертов студии Лиги чемпионов на El Chiringuito TV на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

El Chiringuito TV – это культовое испанское футбольное шоу и YouTube-канал, известное своими скандалами, криками, инсайдами и мемами.

В левом углу вы можете видеть реакцию журналистов, которые являются болельщиками «Реала», в правом углу экрана – журналисты-фаны «Барселоны».

Именно поэтому их диаметрально противоположные эмоции в момент гола Трубина превратили эпизод не просто в футбольный момент, а в вирусное шоу, которое идеально отражает всю суть главного испанского футбольного протистояння.

По теме:
Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Falko
Звичайно, дещо через край - актори знають свої ролі. З боку барсюків такий неймовірний захват - від чого? Реал же не вилетів, просто не потрапив напряму у 8. Так він і за 2:3 не потрапляв. Але реалісти, справді, засмутилися не награно.
Втім, усе одно - це ілюстрація для тих, хто стверджує, що в усьому світі на міжнародній арені всі завжди вболівають за всі клуби своєї країни, і лише нерозумні українці посійно між собою сваряться.
