Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания после того, как сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес по-настоящему королевский подарок. Аргентинская модель отметила 32-летие 27 января и с радостью поделилась подробностями праздника в соцсетях.

Праздничный день Джорджина провела в кругу семьи. Особенное внимание подписчиков привлек трогательный плакат от всех пятерых детей с надписью: «С днем рождения, мама, мы тебя очень любим», а также впечатляющее количество роскошных букетов.

Однако главным сюрпризом от Роналду, по информации HOLA!, стал эксклюзивный Rolex Datejust 31 из желтого золота – с бриллиантовым безелем и красным циферблатом, украшенным драгоценными камнями. Стоимость такого аксессуара оценивается в 16–22 тысячи евро.

Напомним, в прошлом году пара объявила о помолвке, а уже в 2026 году их ожидает пышная свадьба, которую, по слухам, планируют провести после чемпионата мира в Северной Америке.

Роскошный жест, который в очередной раз подчеркнул статус одной из самых обсуждаемых пар мирового спорта.