Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения
Другие новости
29 января 2026, 03:58 |
192
1

Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения

Криштиану Роналду балует Джорджину Родригес

29 января 2026, 03:58 |
192
1 Comments
Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания после того, как сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес по-настоящему королевский подарок. Аргентинская модель отметила 32-летие 27 января и с радостью поделилась подробностями праздника в соцсетях.

Праздничный день Джорджина провела в кругу семьи. Особенное внимание подписчиков привлек трогательный плакат от всех пятерых детей с надписью: «С днем рождения, мама, мы тебя очень любим», а также впечатляющее количество роскошных букетов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако главным сюрпризом от Роналду, по информации HOLA!, стал эксклюзивный Rolex Datejust 31 из желтого золота – с бриллиантовым безелем и красным циферблатом, украшенным драгоценными камнями. Стоимость такого аксессуара оценивается в 16–22 тысячи евро.

Напомним, в прошлом году пара объявила о помолвке, а уже в 2026 году их ожидает пышная свадьба, которую, по слухам, планируют провести после чемпионата мира в Северной Америке.

Роскошный жест, который в очередной раз подчеркнул статус одной из самых обсуждаемых пар мирового спорта.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Жоау Феликса на гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Футбол | 29 января 2026, 04:03 0
Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»

Хавбек мадридцев поделился мыслями после неудачи

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29 января 2026, 00:23 5
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 04:13
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Щось дуже скромно, а букет з чорную стрічкою взагалі треш
Ответить
0
Популярные новости
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем