Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Australian Open
28 января 2026, 15:12 |
193
0

Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок 1/2 финала мейджора состоится 29 января ориентировочно в 12:00 по Киеву

Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Коллаж Sport.ua

29 января встречу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проведут Джессика Пегула (WTA 6) и Елена Рыбакина (WTA 5).

Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Американская теннисистка начала этот сезон с турнира в Брисбене. Там она дошла до полуфинала, где уступила в двух сетах украинке Марте Костюк. На Australian Open Пегула выглядит очень уверенно, она просто сносит соперниц со своего пути.

В первом круге спортсменка не заметила «нейтралку» Захарову – 6:2, 6:1, не оказала сопротивления и землячка Кесслер – 6:0, 6:2. Матч третьего раунда теннисистка выиграла у еще одной «нейтралки» Селехметьевой – 6:3, 6:2, далее удалось сильную и опытную Мэдисон Киз – 6:3, 6:4. В последнем матче Пегула одолела в американском дерби Аманду Анисимову – 6:2, 7:6. Теннисистка еще не выигрывала мейджоры, а этот полуфинал пока лучшее выступление на австралийском слэме.

Елена Рыбакина

Этот сезон теннисистка из Казахстана тоже начала с турнира в Брисбене, где остановилась на стадии четвертьфинала, уступив в трех сетах чешке Каролине Муховой.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии сетка была не самой сложной. Удалось пройти таких соперниц как: словенку Юван – 6:4, 6:3, француженку Грачову – 7:5, 6:2, чешку Валентову – 6:2, 6:3, опытную бельгийку Мертенс – 6:1, 6:3. В четвертьфинале пришлось сразиться с мощной полькой Игой Свентек, но борьба была только в первой партии. В итоге – 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной. Спортсменка в Австралии один раз доходила до финала в 2023 году. Если брать в целом турниры Grand Slam, то у нее есть трофей Уимблдона 2022 года.

Личные встречи

В очных противостояниях Рыбакина ведет 3:2, один матч спортсменка из Казахстана выиграла на Кубке Билли Джин Кин. Последний раз теннисистки пересекались в ноябре прошлого года, в полуфинале Итогового турнира. Тогда Пегула уступила в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:3.

Прогноз

Встречаются теннисистки из первой десятки топового уровня, на кону путевка в финал, дополнительная мотивация точно не нужна. Небольшим фаворитом той пары считается Рыбакина, но все будет зависеть от настроя и готовности в день игры.

Лучшая в этой паре сыграет с победителем полуфинала Свитолина – Соболенко. Я поставлю здесь на тотал больше 21,5 геймов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Джессика Пегула
29.01.2026 -
12:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 21.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Джессика Пегула Елена Рыбакина Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
