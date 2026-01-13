ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Дарья Бондарь опубликовала интересный бэкстейдж
Журналистка Дарья Бондарь, известная по работе на «Шахтер-TV» и как жена футболиста донецкого клуба Валерия Бондаря, опубликовала в Instagram серию эффектных фото с модельной съемки.
На фото Бондарь позирует в откровенных вечерних образах с акцентом на фигуре, глубоком декольте и обнаженной груди. Образы дополнили яркий макияж, украшения и уверенная подача.
Часть кадров выполнена в формате бэкстейджа, где виден процесс подготовки к съемке.
Публикация вызвала бурную реакцию в комментариях: подписчики активно делятся комплиментами, отмечая красоту, сексуальность и смелость образов.
