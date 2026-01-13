Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
13 января 2026, 21:35 | Обновлено 13 января 2026, 21:46
Дарья Бондарь опубликовала интересный бэкстейдж

Журналистка Дарья Бондарь, известная по работе на «Шахтер-TV» и как жена футболиста донецкого клуба Валерия Бондаря, опубликовала в Instagram серию эффектных фото с модельной съемки.

На фото Бондарь позирует в откровенных вечерних образах с акцентом на фигуре, глубоком декольте и обнаженной груди. Образы дополнили яркий макияж, украшения и уверенная подача.

Часть кадров выполнена в формате бэкстейджа, где виден процесс подготовки к съемке.

Публикация вызвала бурную реакцию в комментариях: подписчики активно делятся комплиментами, отмечая красоту, сексуальность и смелость образов.

Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Мож репортерка? Чи реально журналістка? Десь можна почитати її статті? 
Ответить
+4
Vbolivalnyk-Peter
Походу Туран у Шахтарі надовго... Як мінімум поки Бондар в команді...
Ответить
+2
Прибирач гівна
Люба модерація  зверніть увагу на коментар покидька KAA82 написаний в 22:13. Ця потвора ображає людей. Звісно я поскаржився на коментар. Чекаю зворотнього звязку. Дякую
Ответить
+1
Spaceman
Тепер таких називають "журналістка"
Ответить
0
Прибирач гівна
Люба модерація забаньте покидька KAA82 за постійні образи інших людей, і за брехню в мою сторон. Таких повтор як KAA82 не повинно бути на нашому улюбленому сайті. Чекаю зворотнього звязку. Дякую
Ответить
0
Прибирач гівна
Слова «покидьок» та «потвора» не є матюками, а належать до літературної лайливої лексики. Хоча вони мають різке емоційне забарвлення і використовуються для образ чи вираження зневаги, ці слова офіційно зафіксовані в академічних словниках української мови як нормативні. З юридичної точки зору їх вживання не вважається нецензурною лайкою (дрібним хуліганством), оскільки вони не належать до табуйованого списку слів «нижче пояса», проте їх не варто використовувати в офіційно-діловому спілкуванні через порушення етики. По суті, це «легальна лайка», яка дозволяє емоційно охарактеризувати підлу або неприємну людину, залишаючись у межах цензурного мовлення.
Ответить
0
RioSnail
Настоящая спортивная новость!!! Плейбой.юа
Ответить
0
Прибирач гівна
Люба модерація зверніть на коментар покидька KAA82 написаний в 21:54. Ви цю потвору тільки недавно розблокували але цей покидьок продовжує писати неприпустимі речі. Це без сумніву бан. Чекаю зворотнього звязку. Дякую
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
KAA82
Чмоня уже пожаловалась, пришлось новый акк регать.) Сейчас удалю коммент, чтобы эта таксистка не истерила..)
Ответить
-1
Singularis
До Игр престолов далеко)
Ответить
-1
Serhii P.
бідний Валерій, такий геморой має вдома. В неї ж запити королівські, напевно. Треба багато грошей витрачати, а то перейде трансфером до іншого гравця, як це вже було неодноразово:
- Влада Седан: трансфер Андрій Борячук => Олександр Зінченко
- Анастасія Гладун: Денис Попов її послав, знайшла рудого лошка Коноплю  
Ответить
-1
