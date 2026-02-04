Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 11:08 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:50
Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны Коринтианса

Слухи связывают хавбека и бразильский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны «Коринтианса»:

– В прошлом году ходили слухи о том, что «Коринтианс» хочет тебя вернуть. Было ли какое-то конкретное предложение?

– Не было никакого реального интереса. Я испытываю огромную привязанность и благодарность к «Коринтиансу»; это клуб, который привел меня в команду и где я был очень счастлив. Если бы был интерес, я бы с удовольствием вернулся и помог. Но это были только предположения и интернет-слухи; никто со мной напрямую не связывался.

В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне, отличился шестью голами и девятью ассистами.

Ранее Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины.

Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Flashscore
