Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны «Коринтианса»:

– В прошлом году ходили слухи о том, что «Коринтианс» хочет тебя вернуть. Было ли какое-то конкретное предложение?

– Не было никакого реального интереса. Я испытываю огромную привязанность и благодарность к «Коринтиансу»; это клуб, который привел меня в команду и где я был очень счастлив. Если бы был интерес, я бы с удовольствием вернулся и помог. Но это были только предположения и интернет-слухи; никто со мной напрямую не связывался.

В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне, отличился шестью голами и девятью ассистами.

