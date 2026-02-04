Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны Коринтианса
Слухи связывают хавбека и бразильский клуб
Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны «Коринтианса»:
– В прошлом году ходили слухи о том, что «Коринтианс» хочет тебя вернуть. Было ли какое-то конкретное предложение?
– Не было никакого реального интереса. Я испытываю огромную привязанность и благодарность к «Коринтиансу»; это клуб, который привел меня в команду и где я был очень счастлив. Если бы был интерес, я бы с удовольствием вернулся и помог. Но это были только предположения и интернет-слухи; никто со мной напрямую не связывался.
В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне, отличился шестью голами и девятью ассистами.
Ранее Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины.
