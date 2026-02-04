Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Удар Редушко. Динамо U-19 отыграло один мяч в игре с Атлетико U-19
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 12:14 | Обновлено 04 февраля 2026, 12:28
Богдан Редушко на 52-й минуте отличился ударом издалека, но гости забили снова

ФК Динамо

Киевское Динамо U-19 проводит поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

При счете 0:2 после перерыва динамовцы отыграли один мяч. Богдан Редушко на 52-й минуте отличился ударом издалека (1:2).

Однако через несколько минут гости забили снова (Гонсало Гросс, 55 мин) и восстановили перевес в два мяча (3:1).

Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19 Богдан Редушко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
