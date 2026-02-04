Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
Греция
04 февраля 2026, 08:05 |
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион

Известный отечественный тренер считает, что украинец адаптирован к европейскому футболу

Лион. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук на правах аренды из греческого «Олимпиакоса» перешел во французский «Лион». О перспективах футболиста в европейском топ-чемпионате рассказал Виталий Кварцяный.

– Трудно сказать, как все сложится для Яремчука, – сказал Кварцяный в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Может, он там станет лучшим бомбардиром. В Греции он не все реализовывал, но то, что в «Олимпиакосе» не может быть не квалифицированных футболистов, в этом я уверен. А в «Лионе» тем более, который сейчас идет на четвертом месте. Французский футбол сейчас на подъеме.

Наставник «Лиона» Паулу Фонсека знает Яремчука, ведь он забивал «Шахтеру», выступая за «Александрию». К тому же Роман прошел школу таких клубов, как «Гент», «Брюгге», «Бенфика», «Валенсия».

Вообще этот нападающий достаточно адаптирован к европейскому футболу, учитывая вышесказанное. Он как никто имеет базовый багаж для того, чтобы стабильно выступать в сильном клубе. Физически он готов неплохо. Но все равно, чего-то Яремчуку не хватало, чтобы больше играть в основном составе. И над своими недостатками постоянно нужно работать, иначе прогресса не будет. Роман был в таких клубах, что обязан был себя проявить. Там нужно живьем съедать своих конкурентов, чтобы играть. Чтобы выступать в сильных европейских командах, то о футболе нужно думать 25 часов в сутки. Но видимо, не все так сложилось, как того хотел футболист. Посмотрим, может, французский чемпионат он сможет покорить.

Виталий Кварцяный Роман Яремчук сборная Украины по футболу Олимпиакос Пирей Лион Паулу Фонсека Валенсия Брюгге Гент Бенфика Александрия Шахтер Донецк трансферы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
