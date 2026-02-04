«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук на правах аренды из греческого «Олимпиакоса» перешел во французский «Лион». О перспективах футболиста в европейском топ-чемпионате рассказал Виталий Кварцяный.

– Трудно сказать, как все сложится для Яремчука, – сказал Кварцяный в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Может, он там станет лучшим бомбардиром. В Греции он не все реализовывал, но то, что в «Олимпиакосе» не может быть не квалифицированных футболистов, в этом я уверен. А в «Лионе» тем более, который сейчас идет на четвертом месте. Французский футбол сейчас на подъеме.

Наставник «Лиона» Паулу Фонсека знает Яремчука, ведь он забивал «Шахтеру», выступая за «Александрию». К тому же Роман прошел школу таких клубов, как «Гент», «Брюгге», «Бенфика», «Валенсия».

Вообще этот нападающий достаточно адаптирован к европейскому футболу, учитывая вышесказанное. Он как никто имеет базовый багаж для того, чтобы стабильно выступать в сильном клубе. Физически он готов неплохо. Но все равно, чего-то Яремчуку не хватало, чтобы больше играть в основном составе. И над своими недостатками постоянно нужно работать, иначе прогресса не будет. Роман был в таких клубах, что обязан был себя проявить. Там нужно живьем съедать своих конкурентов, чтобы играть. Чтобы выступать в сильных европейских командах, то о футболе нужно думать 25 часов в сутки. Но видимо, не все так сложилось, как того хотел футболист. Посмотрим, может, французский чемпионат он сможет покорить.