Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:23 | Обновлено 04 февраля 2026, 09:25
52
0

ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии

У горняков гол забил бразилец Педриньо с пенальти

04 февраля 2026, 09:23 | Обновлено 04 февраля 2026, 09:25
52
0
ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии
ФК Шахтер

3 февраля «Шахтер» провел контрольный матч с немецкой командой региональной лиги «Зонненхоф Гроссашпах» и уступил со счетом 1:2.

Арда Туран на первый спарринг зимних сборов выбрал следующий стартовый состав: Фесюн – в воротах, на флангах обороны вышли Петряк и Азаров, в центре защиты – Матвиенко и Грам, в середине поля действовали Назарина, Марлон Гомес, Изаки, на позициях вингеров играли Лукас и Невертон, на острие атаки – Кауан Элиас.

Встреча началась несколько неожиданно для донецкой команды. Уже на 2-й минуте полузащитник немцев Кунде перехватил передачу Фесюна в штрафной зоне и без раздумий направил мяч в пустые ворота, открыв счет.

«Горнякам» понадобилось некоторое время, чтобы после полуторамесячной паузы почувствовать игру и наладить комбинационные действия, и на 15-й минуте они создали свой момент: Лукас отобрал мяч на линии чужой штрафной и сразу пробил – немного выше ворот. В середине тайма соперники снова создали голевой шанс буквально из ничего, когда после навеса с углового и рикошетов мяч угодил в перекладину.

На 30-й минуте тренерский штаб «оранжево-черных» провел первые замены, выпустив на поле Коноплю, Очеретько и Мейреллиша. «Шахтер» продолжал контролировать ход игры и искать пути к воротам оппонента, однако довести дело до опасных моментов не удавалось. Основные события матча остались на вторую половину.

В перерыве Арда Туран провел серию замен. На поле вышли Бондарь, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, вернулся после почти пяти месяцев восстановления Алиссон, впервые появился в футболке «горняков» Проспер Оба. Нигерийский новичок активнее всех вошел в игру и регулярно пытался обострять ситуацию у чужих ворот. Именно он стал соавтором первого гола «Шахтера» в 2026 году.

Голкипер Твардовский отлично ввел мяч в игру, найдя на левом фланге Проспера, тот в фирменном стиле прорвался в штрафную, где был сбит защитником немецкой команды. Пенальти уверенным ударом в правый угол реализовал Педриньо, на 71-й минуте сравняв счет (1:1).

Сразу после этого возможность вывести донецкую команду вперед имел Педро Энрике, однако его удар не достиг цели. Ближе к завершению поединка мог забить и сам Оба, замыкая прострел с левого фланга, однако обе попытки нигерийца парировал голкипер. Зато соперник своим шансом воспользовался: на 88-й минуте после перехвата возле штрафной площадки был забит второй мяч – отличился Майер.

«Шахтер» уступил (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

В четверг, 5 февраля, «горняков» ждет следующий спарринг – с чемпионом Латвии ФК «Рига». Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 3 февраля 2026

Анталья, «Мардан Стэдиум», 100 зрителей

Шахтер (Донецк, Украина) – Зонненхоф Гроссашпах (Ашпах, Турция) – 1:2 (0:1)

Голы: Педриньо, 71 (пен.) – Кунде, 2, Майер, 88

Шахтер: Фесюн (Твардовский, 61), Петряк (Конопля, 30, Винисиус Тобиас, 61), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (к) (Фарина, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Назарина (Крыськив, 46), Марлон Гомес (Очеретько, 30, Педриньо, 61), Изаки (Бондаренко, 46), Лукас (Алиссон, 46), Невертон (Проспер, 46), Кауан Элиас (Мейреллиш, 30, Эгиналду, 61)

Видео голов и обзор

Гол Педриньо

Видеозапись матча

Фотогалерея

По теме:
«Это был боевой соперник». Бондаренко пояснил, почему играл в разных бутсах
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины
товарищеские матчи Шахтер Донецк пенальти Арда Туран учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гроссашпах фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент клуба УПЛ: «То какой-то нацизм, то еще что-то. Что мы сделаем?»
Футбол | 04 февраля 2026, 07:42 3
Президент клуба УПЛ: «То какой-то нацизм, то еще что-то. Что мы сделаем?»
Президент клуба УПЛ: «То какой-то нацизм, то еще что-то. Что мы сделаем?»

Иван Надеин заявил, что КДК УАФ больше всего штрафуют именно «Верес»

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03 февраля 2026, 10:49 2
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03.02.2026, 20:07
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Футбол | 04.02.2026, 09:15
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 8
Теннис
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
02.02.2026, 18:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем