ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии

3 февраля «Шахтер» провел контрольный матч с немецкой командой региональной лиги «Зонненхоф Гроссашпах» и уступил со счетом 1:2.

Арда Туран на первый спарринг зимних сборов выбрал следующий стартовый состав: Фесюн – в воротах, на флангах обороны вышли Петряк и Азаров, в центре защиты – Матвиенко и Грам, в середине поля действовали Назарина, Марлон Гомес, Изаки, на позициях вингеров играли Лукас и Невертон, на острие атаки – Кауан Элиас.

Встреча началась несколько неожиданно для донецкой команды. Уже на 2-й минуте полузащитник немцев Кунде перехватил передачу Фесюна в штрафной зоне и без раздумий направил мяч в пустые ворота, открыв счет.

«Горнякам» понадобилось некоторое время, чтобы после полуторамесячной паузы почувствовать игру и наладить комбинационные действия, и на 15-й минуте они создали свой момент: Лукас отобрал мяч на линии чужой штрафной и сразу пробил – немного выше ворот. В середине тайма соперники снова создали голевой шанс буквально из ничего, когда после навеса с углового и рикошетов мяч угодил в перекладину.

На 30-й минуте тренерский штаб «оранжево-черных» провел первые замены, выпустив на поле Коноплю, Очеретько и Мейреллиша. «Шахтер» продолжал контролировать ход игры и искать пути к воротам оппонента, однако довести дело до опасных моментов не удавалось. Основные события матча остались на вторую половину.

В перерыве Арда Туран провел серию замен. На поле вышли Бондарь, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, вернулся после почти пяти месяцев восстановления Алиссон, впервые появился в футболке «горняков» Проспер Оба. Нигерийский новичок активнее всех вошел в игру и регулярно пытался обострять ситуацию у чужих ворот. Именно он стал соавтором первого гола «Шахтера» в 2026 году.

Голкипер Твардовский отлично ввел мяч в игру, найдя на левом фланге Проспера, тот в фирменном стиле прорвался в штрафную, где был сбит защитником немецкой команды. Пенальти уверенным ударом в правый угол реализовал Педриньо, на 71-й минуте сравняв счет (1:1).

Сразу после этого возможность вывести донецкую команду вперед имел Педро Энрике, однако его удар не достиг цели. Ближе к завершению поединка мог забить и сам Оба, замыкая прострел с левого фланга, однако обе попытки нигерийца парировал голкипер. Зато соперник своим шансом воспользовался: на 88-й минуте после перехвата возле штрафной площадки был забит второй мяч – отличился Майер.

«Шахтер» уступил (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

В четверг, 5 февраля, «горняков» ждет следующий спарринг – с чемпионом Латвии ФК «Рига». Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 3 февраля 2026

Анталья, «Мардан Стэдиум», 100 зрителей

Шахтер (Донецк, Украина) – Зонненхоф Гроссашпах (Ашпах, Турция) – 1:2 (0:1)

Голы: Педриньо, 71 (пен.) – Кунде, 2, Майер, 88

Шахтер: Фесюн (Твардовский, 61), Петряк (Конопля, 30, Винисиус Тобиас, 61), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (к) (Фарина, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Назарина (Крыськив, 46), Марлон Гомес (Очеретько, 30, Педриньо, 61), Изаки (Бондаренко, 46), Лукас (Алиссон, 46), Невертон (Проспер, 46), Кауан Элиас (Мейреллиш, 30, Эгиналду, 61)

