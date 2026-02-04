04.02.2026 12:00 - : -
Рух Львов – Аустрия Клагенфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
4 февраля в 12:00 встречаются Рух Львов и Аустрия Клагенфурт из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Рух Львов – Аустрия Клагенфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
