Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух Львов – Аустрия Клагенфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
04.02.2026 12:00 - : -
Аустрия Клагенфурт
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:41 |
Смотрите 4 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

4 февраля в 12:00 встречаются Рух Львов и Аустрия Клагенфурт из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
