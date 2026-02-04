Рух Львов – Аустрия Клагенфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

4 февраля в 12:00 встречаются Рух Львов и Аустрия Клагенфурт из Австрии.

Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

