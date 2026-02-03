Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии

Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой

Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

Как сообщает источник, украинский вингер сейчас тренируется по индивидуальной программе. Отмечается, что игрок вскоре присоединится к тренировкам с основной группой игроков.

Однако тренировки с командой не означают отмену дисквалификации. Как показывает практика, футболистам можно тренироваться с командой за несколько месяцев до снятия полного запрета, как это было в ситуации с Полем Погба и «Ювентусом».

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси допинг тренировка дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
