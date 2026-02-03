Во вторник, 3 февраля, состоится ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Челси». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», игра начнется в 22:00.

Настал момент истины на счет участия одного из участников лондонского дерби в финале турнира. «Челси» в последний раз брал этот трофей еще в 2015 году, а с того момента «синие» трижды имели возможность снова стать его обладателем (два раза «Челси» проигрывал в серии пенальти), но их попытки зацепиться за Кубок лиги оказались тщетными. «Арсенал» в свою очередь праздновал триумф в Кубке лиги в далеком 1993 году, и с того момента «канониры» столько же раз как и «Челси» становились финалистами турнира, однако ни один из этих финалов не увенчался успехом.

Однако впереди на обе команды ожидает участие в Кубке Англии, где им придется приложить больше усилий, ведь тот турнир предоставляет гораздо больше привилегий. Но не стоит спешить с развитием событий, потому что есть еще здесь и сейчас, где у Росеньора и Артеты есть возможность добавить положительные краски в командный дух перед ключевыми поединками в АПЛ и еврокубках, но для этого нужно проходить в финал, и кто станет одним из претендентов на трофей узнаем уже по окончании игры.

Первый полуфинал между этими командами завершился результативной победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.