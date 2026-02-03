Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Кубок Английской лиги
Арсенал
03.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
03 февраля 2026, 18:31 | Обновлено 03 февраля 2026, 18:34
103
0

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча полуфинала Кубка английской лиги

03 февраля 2026, 18:31 | Обновлено 03 февраля 2026, 18:34
103
0
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 3 февраля, состоится ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Челси». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», игра начнется в 22:00.

Настал момент истины на счет участия одного из участников лондонского дерби в финале турнира. «Челси» в последний раз брал этот трофей еще в 2015 году, а с того момента «синие» трижды имели возможность снова стать его обладателем (два раза «Челси» проигрывал в серии пенальти), но их попытки зацепиться за Кубок лиги оказались тщетными. «Арсенал» в свою очередь праздновал триумф в Кубке лиги в далеком 1993 году, и с того момента «канониры» столько же раз как и «Челси» становились финалистами турнира, однако ни один из этих финалов не увенчался успехом.

Однако впереди на обе команды ожидает участие в Кубке Англии, где им придется приложить больше усилий, ведь тот турнир предоставляет гораздо больше привилегий. Но не стоит спешить с развитием событий, потому что есть еще здесь и сейчас, где у Росеньора и Артеты есть возможность добавить положительные краски в командный дух перед ключевыми поединками в АПЛ и еврокубках, но для этого нужно проходить в финал, и кто станет одним из претендентов на трофей узнаем уже по окончании игры.

Первый полуфинал между этими командами завершился результативной победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
3 февраля 2026 -
22:00
Челси
Обе команды забьют (да) 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера
Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
чемпионат Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Арсенал Лондон Челси Микель Артета Лиам Росеньор Арсенал - Челси текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03 февраля 2026, 18:01 5
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче

Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции.

Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Футбол | 03.02.2026, 17:22
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем