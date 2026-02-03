Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера

Челси является одним из самых удобных соперников для Микеля Артеты в качестве тренера.

В 15 встречах во всех турнирах Арсенал испанца победил «синих»» 9 раз.

Больше проигрывал Артете только Вулверхэмптон (10).

Команды, у которых больше всего выигрывал Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах

10 – Вулверхэмптон

9 – Лидс Юнайтед

9 – Кристал Пэлас

9 – Челси

9 – Ньюкасл Юнайтед

8 – Лестер Сити

8 – Тоттенхэм Хотспур

8 – Вест Хэм Юнайтед

8 – Манчестер Юнайтед

7 – Брентфорд

Также интересным фактом является то, что беспроигрышная серия Арсенала против Челси во всех турнирах составляет также 9 матчей.

Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)

2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3

2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0

2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0

2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2

2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Сегодня состоится второй полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором Арсенал попытается продлить беспроигрышную серию против Челси до 10 матчей, а Микель Артета – в 10-й раз победить «синих» в качестве тренера.