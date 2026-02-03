Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера
Англия
03 февраля 2026, 19:22 |
55
0

Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера

Беспроигрышная серия Арсенала против «синих» может также достичь 10 матчей

03 февраля 2026, 19:22 |
55
0
Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Челси является одним из самых удобных соперников для Микеля Артеты в качестве тренера.

В 15 встречах во всех турнирах Арсенал испанца победил «синих»» 9 раз.

Больше проигрывал Артете только Вулверхэмптон (10).

Команды, у которых больше всего выигрывал Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах

  • 10 – Вулверхэмптон
  • 9 – Лидс Юнайтед
  • 9 – Кристал Пэлас
  • 9 – Челси
  • 9 – Ньюкасл Юнайтед
  • 8 – Лестер Сити
  • 8 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 7 – Брентфорд

Также интересным фактом является то, что беспроигрышная серия Арсенала против Челси во всех турнирах составляет также 9 матчей.

Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)

  • 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
  • 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
  • 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Сегодня состоится второй полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором Арсенал попытается продлить беспроигрышную серию против Челси до 10 матчей, а Микель Артета – в 10-й раз победить «синих» в качестве тренера.

По теме:
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
статистика чемпионат Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Челси Микель Артета Арсенал Лондон Челси
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03 февраля 2026, 08:12 3
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»

Президент киевлян рассказал, как в команде появился Шапаренко

Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03 февраля 2026, 17:11 1
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 февраля и начнется в 21:45 по Киеву

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 03.02.2026, 14:15
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 3
Бокс
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем