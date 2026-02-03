Удобный соперник. Артета в десятый раз может победить Челси в роли тренера
Беспроигрышная серия Арсенала против «синих» может также достичь 10 матчей
Челси является одним из самых удобных соперников для Микеля Артеты в качестве тренера.
В 15 встречах во всех турнирах Арсенал испанца победил «синих»» 9 раз.
Больше проигрывал Артете только Вулверхэмптон (10).
Команды, у которых больше всего выигрывал Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах
- 10 – Вулверхэмптон
- 9 – Лидс Юнайтед
- 9 – Кристал Пэлас
- 9 – Челси
- 9 – Ньюкасл Юнайтед
- 8 – Лестер Сити
- 8 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 7 – Брентфорд
Также интересным фактом является то, что беспроигрышная серия Арсенала против Челси во всех турнирах составляет также 9 матчей.
Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)
- 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
- 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
- 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
- 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
Сегодня состоится второй полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором Арсенал попытается продлить беспроигрышную серию против Челси до 10 матчей, а Микель Артета – в 10-й раз победить «синих» в качестве тренера.
