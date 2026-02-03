3 февраля, свой матч в 1/8 финала Кубка Франции проведут Марсель – Ренн. Начало матча запланировано на 22:10 по киевскому времени.

Марсель

Провансальцы в этом сезоне местами показывают привлекательный футбол, но не всегда все удается. По команде сильно ударил вылет из Лиги чемпионов, причем отстали от зоны плей-офф только по дополнительным показателям. Теперь все силы надо бросить на внутреннюю арену, где клуб делит третью строчку с Лионом, отставание от лидера составляет 9 очков.

В последнем туре Марсель потерял важные баллы в гостях против Парижа, выигрывая 2:0, умудрились сыграть 2:2, соперник сравнял на 90+3 минуте с пенальти. Кубок Франции фактический единственный турнир, который подопечные Де Дзерби могут выиграть.

Ренн

«Красно-черные» идут шестыми в чемпионате, пока их предел мечтаний пятое место, до которого одного очко, а до первого квартета целых восемь очков. В последнем туре Ренн уступил разгромно на выезде Монако со счетом 0:4. Так клуб продолжил свою серию без побед в чемпионате до трех матчей, за этот период удалось набрать всего одно очков.

Кубок Франции тоже имеет большое значение, ведь это не только шанс взять трофей, а и возможность гарантировать себе место в еврокубках, в случае успеха. Ренн сейчас не в лучшей форме, но команда способна выдать сильный матч.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, в этом сезоне Ренн сумел обыграть соперника дома – 1:0, хоть и играл в меньшинстве с 31 минуты, а единственный мяч был забит в компенсированное время. В пяти матчах из последних шести, неизменно в этой паре побеждали хозяева.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.58 для Марселя и 5.45 для Ренна.

Провансальцы котируются фаворитами, что в первую очередь объясняется фактором своей арены. После вылета ПСЖ, задача выиграть национальный кубок выглядит вполне выполнимой. Я жду сложного и напряженного матча, в котором советую сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,66.