Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ницца – Монпельє. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Кубок Франции
Ницца
04.02.2026 21:30 - : -
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
03 февраля 2026, 15:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 17:32
18
0

Ницца – Монпельє. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции

Матч начнется 4 февраля в 21:30 по Киеву

03 февраля 2026, 15:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 17:32
18
0
Ницца – Монпельє. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
ФК Ницца

В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции между «Ниццей» и «Монпелье». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Ницца

Текущий сезон коллектив, откровенно говоря, проваливает. После 20 туров Лиги 1 на балансе команды есть только 22 зачетных пункта, благодаря которым она находится на 13-й позиции турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от зоны еврокубков коллектив отделяет 9 очков. По пути в 1/8 финала кубка «Ницца» одолела «Сент-Этьен» и «Нант».

В Лиге Европы французы совсем оконфузились. За 8 туров коллектив набрал только 3 зачетных пункта, из-за чего и занял 33-ю строчку общего зачета и завершил выступления на турнире.

Монпелье

Не лучшим образом идет сезон и для «Монпелье», который в этом году выступает во втором по силе французском дивизионе. После 21 тура Лиги 2 на балансе клуба есть 31 балл, благодаря которым он находится на 9 месте турнирной таблицы. От зоны плей-офф команду отделяет 3 очка, а от лидера – 10.

В Кубке Франции «Монпелье» уже выбил «Агд», «Монсо», «Канне-ан-Руссион» и «Мец».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ницца». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 поединок выиграл «Монпелье».

Интересные факты

  • «Ницца» победила лишь в 2/8 последних домашних играх.
  • «Ницца» пропустила 38 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Монпелье» не сохранил ворота сухими в 6/7 предыдущих играх Лиги 2.

Прогноз

Спрогнозировать победителя довольно проблемно, ведь обе команды находятся не в лучшей форме, да и в кубковых играх часто случаются чудеса. Именно поэтому я обращу внимание на проблемы клубов в обороне и поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ницца
4 февраля 2026 -
21:30
Монпелье
Обе забьют 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсель – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Ницца Монпелье прогнозы прогнозы на футбол Кубок Франции по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 03 февраля 2026, 14:15 15
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Александра в двух сетах одолела Анну Бондар во втором круге соревнований в Клуже

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 18:53 1
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 17:05
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Футбол | 02.02.2026, 22:47
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 91
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 7
Футбол
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 7
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 7
Теннис
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем