В среду, 4 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции между «Ниццей» и «Монпелье». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Ницца

Текущий сезон коллектив, откровенно говоря, проваливает. После 20 туров Лиги 1 на балансе команды есть только 22 зачетных пункта, благодаря которым она находится на 13-й позиции турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от зоны еврокубков коллектив отделяет 9 очков. По пути в 1/8 финала кубка «Ницца» одолела «Сент-Этьен» и «Нант».

В Лиге Европы французы совсем оконфузились. За 8 туров коллектив набрал только 3 зачетных пункта, из-за чего и занял 33-ю строчку общего зачета и завершил выступления на турнире.

Монпелье

Не лучшим образом идет сезон и для «Монпелье», который в этом году выступает во втором по силе французском дивизионе. После 21 тура Лиги 2 на балансе клуба есть 31 балл, благодаря которым он находится на 9 месте турнирной таблицы. От зоны плей-офф команду отделяет 3 очка, а от лидера – 10.

В Кубке Франции «Монпелье» уже выбил «Агд», «Монсо», «Канне-ан-Руссион» и «Мец».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ницца». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 поединок выиграл «Монпелье».

Интересные факты

«Ницца» победила лишь в 2/8 последних домашних играх.

«Ницца» пропустила 38 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й худший результат среди всех команд.

«Монпелье» не сохранил ворота сухими в 6/7 предыдущих играх Лиги 2.

Прогноз

Спрогнозировать победителя довольно проблемно, ведь обе команды находятся не в лучшей форме, да и в кубковых играх часто случаются чудеса. Именно поэтому я обращу внимание на проблемы клубов в обороне и поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).