  4. Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
Зонненхоф Гроссашпах
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 18:07 | Обновлено 03 февраля 2026, 18:14
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проиграл первый спарринг на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции.

3 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Уже со 2-й минуты горняки уступали в счете. После неточного паса назад и ошибки Кирилла Фесюна – Шахтер пропустил курьезный гол.

Во втором тайме Педриньо реализовал пенальти, но соперники забили на 88-й минуте победный мяч.

Товарищеский матч. 3 февраля 2026 года. Анталья (Турция)

Шахтер (Украина) – Зонненхоф Гроссашпах (Германия) – 1:2

Голы: Педриньо, 71 (пен) – Кюнде, 2, Майер, 88

Видео голов и обзор

Гол Педриньо

Видеозапись матча

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гроссашпах Арда Туран видео голов и обзор Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
