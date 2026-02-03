Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
Донецкий Шахтер проиграл первый спарринг на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции.
3 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Уже со 2-й минуты горняки уступали в счете. После неточного паса назад и ошибки Кирилла Фесюна – Шахтер пропустил курьезный гол.
Во втором тайме Педриньо реализовал пенальти, но соперники забили на 88-й минуте победный мяч.
Товарищеский матч. 3 февраля 2026 года. Анталья (Турция)
Шахтер (Украина) – Зонненхоф Гроссашпах (Германия) – 1:2
Голы: Педриньо, 71 (пен) – Кюнде, 2, Майер, 88
Видео голов и обзор
Гол Педриньо
Видеозапись матча
