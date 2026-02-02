Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 февраля
М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Симон Смейкал (Чехия, уайлд-кард) – Константин Аксенов (Украина) – 6:2, 6:7 (1:7), 10:5
- Филип Косиньски (Польша) – Артем Мухтаруллин (Украина) – w/o
Второй круг
- Артем Мухтаруллин (Украина) – Хендрик Гробрюгге (Тайланд) – 6:4, 4:6, 4:10
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Макар Кривощеков – 4:6, 6:3, 10:5
Второй круг
- Люк Хупер (Великобритания, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 4:5 RET
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 3) – Игорь Кудряшов и Егор Плешивцев – 03.02, не ранее 12:00
- Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – Мили Поличак (Хорватия) и Билли Суарес (США, 2) – 03.02, не ранее 12:00
М15 Хавеа (Испания – грунт), Circuito Internacionales Comunidad Valenciana
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артем Худа (Украина) – Тома Жименез (Франция) – 3:6, 6:1, 5:10
- Антон Марченко (Украина) – Самуэль Мартинес (Испания) – 6:1, 4:6, 7:10
М15 Захра (Кувейт – хард), 1st M15 Zahra
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Нишит Навин (Индия) – Тимофей Мылованов (Украина, 10) – 4:6, 2:6
Второй круг
- Мелих Анаватан (Турция, 5) – Тимофей Мылованов (Украина, 10) – 6:4, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина) – Гуэлфо Балдовинетти (Италия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Бадер Альабдулла (Кувейт) и Эсса Кабазард (Кувейт) – Тимофей Мылованов (Украина) и Даниил Сарксян (Армения, 4) – 03.02, не ранее 13:00
М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Никлас Маслингер (Австрия) – Тимофей Карпалюк (Украина) – 7:5, 6:1
- Кристоф Гайк (Германия) – Богдан Ярына (Украина) – 6:7 (6:7), 6:4, 10:5
