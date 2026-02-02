Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 февраля

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Симон Смейкал (Чехия, уайлд-кард) – Константин Аксенов (Украина) – 6:2, 6:7 (1:7), 10:5

Филип Косиньски (Польша) – Артем Мухтаруллин (Украина) – w/o

Второй круг

Артем Мухтаруллин (Украина) – Хендрик Гробрюгге (Тайланд) – 6:4, 4:6, 4:10

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Владимир Ужиловский (Украина) – Макар Кривощеков – 4:6, 6:3, 10:5

Второй круг

Люк Хупер (Великобритания, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 4:5 RET

Одиночный разряд

Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

– ТВА Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 3) – Игорь Кудряшов и Егор Плешивцев – 03.02, не ранее 12:00

– Игорь Кудряшов и Егор Плешивцев – 03.02, не ранее 12:00 Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – Мили Поличак (Хорватия) и Билли Суарес (США, 2) – 03.02, не ранее 12:00

М15 Хавеа (Испания – грунт), Circuito Internacionales Comunidad Valenciana

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Артем Худа (Украина) – Тома Жименез (Франция) – 3:6, 6:1, 5:10

Антон Марченко (Украина) – Самуэль Мартинес (Испания) – 6:1, 4:6, 7:10

М15 Захра (Кувейт – хард), 1st M15 Zahra

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Нишит Навин (Индия) – Тимофей Мылованов (Украина, 10) – 4:6, 2:6

Второй круг

Мелих Анаватан (Турция, 5) – Тимофей Мылованов (Украина, 10) – 6:4, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

Владимир Якубенко (Украина) – Гуэлфо Балдовинетти (Италия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Бадер Альабдулла (Кувейт) и Эсса Кабазард (Кувейт) – Тимофей Мылованов (Украина) и Даниил Сарксян (Армения, 4) – 03.02, не ранее 13:00

М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг