ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко завершил свой этап карьеры в лондонском Арсенале и стал игроком амстердамского Аякса. Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Аякс оформил полноценный трансфер 29-летнего украинца. По предварительной информации, сумма перехода составила около €1,5 млн. Контракт Зинченко с новым клубом подписан до конца июня 2026 года.
Вашему вниманию первое интервью Александра Зинченко в Аяксе.
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-полузащитник Алексей Довгий договорился о сотрудничестве с болгарским клубом «Фратрия»
Оппонентами будут немецкий Зонненхоф Гросашпах и латвийская Рига