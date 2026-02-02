Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
Нидерланды
02 февраля 2026, 18:48
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
Коллаж Sport.ua

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко завершил свой этап карьеры в лондонском Арсенале и стал игроком амстердамского Аякса. Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Аякс оформил полноценный трансфер 29-летнего украинца. По предварительной информации, сумма перехода составила около €1,5 млн. Контракт Зинченко с новым клубом подписан до конца июня 2026 года.

Вашему вниманию первое интервью Александра Зинченко в Аяксе.

Saar
Перші слова: "Млять, зарплата менша, ще й грати треба"
Ответить
0
