Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко завершил свой этап карьеры в лондонском Арсенале и стал игроком амстердамского Аякса. Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Аякс оформил полноценный трансфер 29-летнего украинца. По предварительной информации, сумма перехода составила около €1,5 млн. Контракт Зинченко с новым клубом подписан до конца июня 2026 года.

Вашему вниманию первое интервью Александра Зинченко в Аяксе.

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе