Аренда Яремчука вошла в число самых дорогих трансферов украинцев в январе

Украинский нападающий Роман Яремчук за 1.5 млн евро отправился в аренду во французский Лион из греческого Олимпиакоса.

Этот переход стал одним из самых дорогих среди украинских футболистов в зимнее трансферное окно.

Рекордным остался трансфер Даниила Сикана из Трабзонспора в Андерлехт за 4 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26