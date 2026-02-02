Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аренда Яремчука вошла в число самых дорогих трансферов украинцев в январе

Вспомним топ-10 переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно

Аренда Яремчука вошла в число самых дорогих трансферов украинцев в январе
Instagram. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук за 1.5 млн евро отправился в аренду во французский Лион из греческого Олимпиакоса.

Этот переход стал одним из самых дорогих среди украинских футболистов в зимнее трансферное окно.

Рекордным остался трансфер Даниила Сикана из Трабзонспора в Андерлехт за 4 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов украинских футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26

  • 4 млн евро – Даниил Сикан (из Трабзонспора в Андерлехт)
  • 1.5 млн евро – Александр Зинченко (из Арсенала в Аякс)
  • 1.5 млн евро (аренда) – Роман Яремчук (из Олимпиакоса в Лион)
  • 1.5 млн евро – Егор Твердохлеб (из Кривбасса в ЛНЗ)
  • 1.5 млн евро – Богдан Слюбик (из Руха в Пардубице)
  • 1.2 млн евро – Игорь Краснопир (из Карпат в Полесье)
  • 1 млн евро – Илья Квасница (из Руха в Карпаты)
  • 0.7 млн ​​евро – Виталий Холод (из Руха в Карпаты)
  • 0.5 млн евро – Артур Микитишин (из Кривбасса в ЛНЗ)
  • 0.3 млн евро – Ростислав Лях (из Руха в Карпаты)
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
Яремчук до перехода в Лион завоевал три трофея с Олимпиакосом в Греции
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
