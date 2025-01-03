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  4. 100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Англия
03 января 2025, 14:46 |
27
0

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале

Получайте новости из главной топовой лиги быстрее всех на свой телефон в Телеграмме!

03 января 2025, 14:46 |
27
0
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех новости из мира Английской Премьер-лиги прямо на свой телефон!

Новый Telegram-канал «100 хвилин АПЛ», где оперативно появляются лучшие новости, смешные мемы и видео самых интересных моментов всех матчей в формате LIVE!

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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