  4. ВИДЕО. Сборы Полесья в Испании. Гуцуляк побывал в гостях у Довбика
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 16:57 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:13
Пресс-служба житомирского клуба опубликовала интересное видео

ФК Полесье

После первого учебно-тренировочного сбора в Испании игроки «Полесья» получили три заслуженных выходных и использовали их максимально.

Футболист житомирской команды Алексей Гуцуляк наведался в гости к своему куму Артему Довбику.

Также в команде нашлись те, кто видели легендарный гол Анатолия Трубина своими глазами.

Кроме того, главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился планами на второй сбор.

