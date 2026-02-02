Украина. Премьер лига02 февраля 2026, 16:57 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:13
ВИДЕО. Сборы Полесья в Испании. Гуцуляк побывал в гостях у Довбика
Пресс-служба житомирского клуба опубликовала интересное видео
02 февраля 2026, 16:57 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:13
После первого учебно-тренировочного сбора в Испании игроки «Полесья» получили три заслуженных выходных и использовали их максимально.
Футболист житомирской команды Алексей Гуцуляк наведался в гости к своему куму Артему Довбику.
Также в команде нашлись те, кто видели легендарный гол Анатолия Трубина своими глазами.
Кроме того, главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился планами на второй сбор.
