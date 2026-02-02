После первого учебно-тренировочного сбора в Испании игроки «Полесья» получили три заслуженных выходных и использовали их максимально.

Футболист житомирской команды Алексей Гуцуляк наведался в гости к своему куму Артему Довбику.

Также в команде нашлись те, кто видели легендарный гол Анатолия Трубина своими глазами.

Кроме того, главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился планами на второй сбор.

ВИДЕО. Сборы Полесья в Испании. Гуцуляк побывал в гостях у Довбика