Эпицентр подпишет игрока Динамо, который не входит в планы Игоря Костюка

Вингер киевского «Динамо» Андрей Маткевич продолжит карьеру в составе «Эпицентра», где будет играть на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

21-летний футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб Сергея Нагорянка во время сборов в Турции. Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились об аренде Маткевича.

С марта по декабрь прошлого года вингер находился в структуре луганской «Зари», в составе которой провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт Маткевича истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Кроме того, стало известно, что «Эпицентр» решил арендовать вингера испанского «Эркулеса» Карлоса Рохаса и отказался от услуг боливийца Хайме Куэльяра («Арентейро»).

После 16 туров подопечные Сергея Нагорняка набрали 14 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 21 февраля, «Эпицентр» сыграет на домашней арене против черкасского ЛНЗ.