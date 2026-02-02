Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр подпишет игрока Динамо, который не входит в планы Игоря Костюка
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 18:22 | Обновлено 02 февраля 2026, 18:44
Эпицентр подпишет игрока Динамо, который не входит в планы Игоря Костюка

Вингер Андрей Маткевич присоединится к команде Сергея Нагорняка на правах аренды

ФК Динамо Киев. Андрей Маткевич

Вингер киевского «Динамо» Андрей Маткевич продолжит карьеру в составе «Эпицентра», где будет играть на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

21-летний футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб Сергея Нагорянка во время сборов в Турции. Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых договорились об аренде Маткевича.

С марта по декабрь прошлого года вингер находился в структуре луганской «Зари», в составе которой провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт Маткевича истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Кроме того, стало известно, что «Эпицентр» решил арендовать вингера испанского «Эркулеса» Карлоса Рохаса и отказался от услуг боливийца Хайме Куэльяра («Арентейро»).

После 16 туров подопечные Сергея Нагорняка набрали 14 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 21 февраля, «Эпицентр» сыграет на домашней арене против черкасского ЛНЗ.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
DK2025
Кто бы мне пояснил куда пропал Кремчанин, и почему о лучшем бомбардире чемпа У19 никто даже не вспоминает?!
