Клуб топ-лиги отказался от игрока сборной Украины. Он может стать свободным

Итальянский «Сассуоло» больше не интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей, сообщает инсайдер Антонио Парротто.

По информации источника, клуб Серии А решил отказаться от трансфера 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» предлагает около миллиона евро за трансфер Юхима Конопли.