  Клуб топ-лиги отказался от игрока сборной Украины. Он может стать свободным
Италия
02 февраля 2026, 19:44
2

Клуб топ-лиги отказался от игрока сборной Украины. Он может стать свободным

Ефим Конопля не перейдет в Сассуоло

Клуб топ-лиги отказался от игрока сборной Украины. Он может стать свободным
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Итальянский «Сассуоло» больше не интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей, сообщает инсайдер Антонио Парротто.

По информации источника, клуб Серии А решил отказаться от трансфера 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» предлагает около миллиона евро за трансфер Юхима Конопли.

трансферы Шахтер Донецк Сассуоло трансферы Серии A Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
