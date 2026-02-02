Клуб топ-лиги отказался от игрока сборной Украины. Он может стать свободным
Ефим Конопля не перейдет в Сассуоло
Итальянский «Сассуоло» больше не интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей, сообщает инсайдер Антонио Парротто.
По информации источника, клуб Серии А решил отказаться от трансфера 26-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Сассуоло» предлагает около миллиона евро за трансфер Юхима Конопли.
