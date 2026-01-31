Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

По информации Игоря Бурбаса, для Реброва – Ярмоленко закончил в главной команде страны. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.