Украина. Премьер лига31 января 2026, 23:31
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Тренер не будет вызывать вингера Динамо
31 января 2026, 23:31
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
По информации Игоря Бурбаса, для Реброва – Ярмоленко закончил в главной команде страны. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.
В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.
