Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 23:31 |
876
0

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

31 января 2026, 23:31 |
876
0
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
УАФ. Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

По информации Игоря Бурбаса, для Реброва – Ярмоленко закончил в главной команде страны. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.

По теме:
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Сурксис принял решение
Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян
Динамо Киев Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Футбол | 31 января 2026, 17:01 12
Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Первое поражение команды Мичела за 5 матчей 2026 года

Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 31 января 2026, 23:50 0
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»

Известный тренер – о Лунине

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31.01.2026, 13:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Футбол | 31.01.2026, 07:32
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
30.01.2026, 07:59 1
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2026, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем