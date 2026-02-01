В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Тондела» и «Бенфика».

Игра пройдет в Тонделе на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция