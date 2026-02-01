Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Тондела
01.02.2026 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 февраля 2026, 04:17 |
Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 22:30 поединок чемпионата Португалии

01 февраля 2026, 04:17 |
Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Тондела» и «Бенфика».

Игра пройдет в Тонделе на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тондела – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ВИДЕО. Парад голов: как прошли матчи игрового дня в Португалии
«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
Тондела Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
