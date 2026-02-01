Португалия01 февраля 2026, 04:17 |
Тондела – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 22:30 поединок чемпионата Португалии
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Тондела» и «Бенфика».
Игра пройдет в Тонделе на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
