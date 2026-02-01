Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче

Состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал «Барселону». Поединок на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» завершился победой гостей со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Ламин Ямаль уже на 6-й минуте. На 29-й минуте Альваро Родригес восстановил равновесие, однако еще до перерыва Ферран Торрес снова вывел каталонцев вперед. Окончательную точку на 72-й минуте поставил Маркус Рашфорд, забив третий мяч «Барселоны».

После 22 туров «Барселона» имеет 55 очков и возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Эльче» с 24 очками занимает 14-е место. В следующем туре каталонцы сыграют дома с «Мальоркой», а «Эльче» на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».

Ла Лига. 22-й тур.

Эльче – Барселона – 1:3

Голы: Родригес, 29 – Ямаль, 6, Торрес, 40, Решфорд, 72.

Эльче: Пенья, Аффенгрубер (Петро 74), Чуст, Дональд, Диангана (Нету 60), Валера, Педроса, Агуадо (Редондо 56), Мендоса, Силва (Боаяр 60), Родригес.

Барселона: Гарсия, Бальде, Кунде, Гарсия, Кубарси, Фермин, де Йонг, Ольмо (Берналь 62), Рафинья (Решфорд 46), Торрес (Левандовски 62), Ямаль.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ