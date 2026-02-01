Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче
Чемпионат Испании
Эльче
31.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2026, 00:01 |
127
1

Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче

Каталонцы победили 3:1

01 февраля 2026, 00:01 |
127
1 Comments
Голы Ямаля, Решфорда и Торреса. Барселона разобралась с Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Ельче – Барселона

Состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал «Барселону». Поединок на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» завершился победой гостей со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Ламин Ямаль уже на 6-й минуте. На 29-й минуте Альваро Родригес восстановил равновесие, однако еще до перерыва Ферран Торрес снова вывел каталонцев вперед. Окончательную точку на 72-й минуте поставил Маркус Рашфорд, забив третий мяч «Барселоны».

После 22 туров «Барселона» имеет 55 очков и возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Эльче» с 24 очками занимает 14-е место. В следующем туре каталонцы сыграют дома с «Мальоркой», а «Эльче» на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 22-й тур.

Эльче – Барселона – 1:3
Голы: Родригес, 29 – Ямаль, 6, Торрес, 40, Решфорд, 72.

Эльче: Пенья, Аффенгрубер (Петро 74), Чуст, Дональд, Диангана (Нету 60), Валера, Педроса, Агуадо (Редондо 56), Мендоса, Силва (Боаяр 60), Родригес.

Барселона: Гарсия, Бальде, Кунде, Гарсия, Кубарси, Фермин, де Йонг, Ольмо (Берналь 62), Рафинья (Решфорд 46), Торрес (Левандовски 62), Ямаль.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона завершила трансфер нидерландского футболиста
Атлетико не смог забить аутсайдеру Ла Лиги и недосчитался очков
Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31 января 2026, 15:19 0
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!

Матчи пройдут с 31 января по 2 февраля

Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 31 января 2026, 03:22 1
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники

Бой пройдет в апреле

Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Футбол | 31.01.2026, 23:14
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31.01.2026, 22:05
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 14:20
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
У Барсы xG - 6.24.
Больше комментировать нечего.
Ответить
-1
Популярные новости
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
30.01.2026, 07:59 1
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 4
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем