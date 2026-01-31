ОФИЦИАЛЬНО. Барселона завершила трансфер нидерландского футболиста

Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании нидерландского центрального защитника бельгийского «Генка» Ювенсли Онштейна.

Отмечается, что контракт между 18-летним футболистом и «сине-гранатовыми» будет действовать до лета 2028 года, но сначала он будет играть за вторую команду клуба.

Сумма трансфера игрока остается неизвестной.

Ювенсли Онштейн защищает цвета молодежной команды бельгийского гранда, а также молодежной сборной Нидерландов. В текущем сезоне за основную команду не провел ни одного матча.

