ОФИЦИАЛЬНО. Барселона завершила трансфер нидерландского футболиста

Ювенсли Онштейн присоединился ко второй команде каталонцев

ФК Барселона. Ювенсли Онштейн

Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании нидерландского центрального защитника бельгийского «Генка» Ювенсли Онштейна.

Отмечается, что контракт между 18-летним футболистом и «сине-гранатовыми» будет действовать до лета 2028 года, но сначала он будет играть за вторую команду клуба.

Сумма трансфера игрока остается неизвестной.

Ювенсли Онштейн защищает цвета молодежной команды бельгийского гранда, а также молодежной сборной Нидерландов. В текущем сезоне за основную команду не провел ни одного матча.

Ранее «Барселоне» предложили 200 миллионов евро за Педри.

