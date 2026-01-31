ОФИЦИАЛЬНО. Барселона завершила трансфер нидерландского футболиста
Ювенсли Онштейн присоединился ко второй команде каталонцев
Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании нидерландского центрального защитника бельгийского «Генка» Ювенсли Онштейна.
Отмечается, что контракт между 18-летним футболистом и «сине-гранатовыми» будет действовать до лета 2028 года, но сначала он будет играть за вторую команду клуба.
Сумма трансфера игрока остается неизвестной.
Ювенсли Онштейн защищает цвета молодежной команды бельгийского гранда, а также молодежной сборной Нидерландов. В текущем сезоне за основную команду не провел ни одного матча.
Ранее «Барселоне» предложили 200 миллионов евро за Педри.
🤝 Acuerdo con el KRC Genk para la incorporación del jugador 𝗝𝘂𝘄𝗲𝗻𝘀𝗹𝗲𝘆 𝗢𝗻𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻 al Barça Atlètic— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) January 31, 2026
🔗 https://t.co/5mVqJp6Aci
🙌🏼 ¡𝐵𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜!
💙❤️ pic.twitter.com/JR9sCBVid8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне
Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев с турнира