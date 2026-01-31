Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тьерри Анри отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
31 января 2026, 21:36 | Обновлено 31 января 2026, 21:38
1431
0

Тьерри Анри отреагировал на гол Трубина в ворота Реала

Украинец, казалось, сделал невозможное

31 января 2026, 21:36 | Обновлено 31 января 2026, 21:38
1431
0
Тьерри Анри отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился победой хозяев 4:2.

Решающую роль сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте подключился к розыгрышу штрафного и головой после подачи Фредрика Эурснеса забил гол, который вывел португальский клуб в плей-офф турнира.

В сети появилась реакция легенд футбола на гол украинского вратаря. Среди всех выделился легендарный Тьерри Анри, который не понял, что произошло. В то же время Джейми Каррагер активно праздновал гол украинца.

Украинский футболист стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, который забил «Реалу».

  

По теме:
«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
Форвард Бенфики Иванович: «Трубин забил блестяще, как настоящий нападающий»
Тьерри Анри Джейми Каррагер Бенфика видео Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом
Футбол | 31 января 2026, 21:35 0
Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом
Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом

Матч завершился со счетом 3:2

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 11
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 5
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем