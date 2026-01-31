Тьерри Анри отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Украинец, казалось, сделал невозможное
Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился победой хозяев 4:2.
Решающую роль сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте подключился к розыгрышу штрафного и головой после подачи Фредрика Эурснеса забил гол, который вывел португальский клуб в плей-офф турнира.
В сети появилась реакция легенд футбола на гол украинского вратаря. Среди всех выделился легендарный Тьерри Анри, который не понял, что произошло. В то же время Джейми Каррагер активно праздновал гол украинца.
Украинский футболист стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, который забил «Реалу».
