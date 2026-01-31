Экс-лидер Шахтера может стать одноклубником Зинченко в Нидерландах
«Аякс» проявляет заинтересованность в услугах Фреда
32-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», входит в сферу интересов «Аякса».
Клуб из Нидерландов подыскивает усиление на позицию шестого номера, рассматривая Фреда как одного из ключевых кандидатов на подписание.
По имеющейся информации, «Аякс» уже предпринимал попытки заполучить Фреда.
Ранее в СМИ писали, что «Фенербахче» готов продать бразильского легионера за 12 миллионов евро.
Напомним, что к переходу в «Аякс» ныне близок украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко.
