  4. Экс-лидер Шахтера может стать одноклубником Зинченко в Нидерландах
Турция
31 января 2026, 22:56 |
910
0

«Аякс» проявляет заинтересованность в услугах Фреда

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

32-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», входит в сферу интересов «Аякса».

Клуб из Нидерландов подыскивает усиление на позицию шестого номера, рассматривая Фреда как одного из ключевых кандидатов на подписание.

По имеющейся информации, «Аякс» уже предпринимал попытки заполучить Фреда.

Ранее в СМИ писали, что «Фенербахче» готов продать бразильского легионера за 12 миллионов евро.

Напомним, что к переходу в «Аякс» ныне близок украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко.

Фред Фенербахче Аякс трансферы Шахтер Донецк Александр Зинченко
Алексей Сливченко Источник: Haberler
