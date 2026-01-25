Фенербахче готов продать экс-лидера Шахтера за 12 миллионов евро
Интерес к Фреду проявляет «Атлетико Минейро»
32-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», может вскоре покинуть Турцию и вернуться в Бразилию.
Интерес к подписанию полузащитника ныне проявляет «Атлетико Минейро».
«Фенербахче» дал понять «петушкам», что готов к продаже Фреда за 12 миллионов евро.
Также бразильцы узнали сумму зарплаты Фреда в турецком клубе, и это несколько затрудняет переговоры, однако «Атлетико Минейро» готовит представить сильный спортивный проект, который бы мог убедить хавбека перебраться в их клуб.
Контракт Фреда с «Фенербахче» действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.
