Фенербахче готов продать экс-лидера Шахтера за 12 миллионов евро

32-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», может вскоре покинуть Турцию и вернуться в Бразилию.

Интерес к подписанию полузащитника ныне проявляет «Атлетико Минейро».

«Фенербахче» дал понять «петушкам», что готов к продаже Фреда за 12 миллионов евро.

Также бразильцы узнали сумму зарплаты Фреда в турецком клубе, и это несколько затрудняет переговоры, однако «Атлетико Минейро» готовит представить сильный спортивный проект, который бы мог убедить хавбека перебраться в их клуб.

Контракт Фреда с «Фенербахче» действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.