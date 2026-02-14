Трабзонспор с Батаговым в горячем матче проиграл Фенербахче

14 февраля на «Папара Парк» прошел матч 22-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретился с «Фенербахче».

Победу в результативном матче одержал «Фенербахче» – 3:2.

За «Трабзонспор» забивали сегодня Эрнест Мучи и Пол Онуачу, украинский защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе и провел весь матч. За «Фенербахче» голами отметились Андерсон Талиска, Карем Актюркоглу и бывший игрок «Реала» и «ПСЖ» Марко Асенсио.

В параллельных матчах игрового дня «Ризеспор» разделил очки с «Генчлербирлиги», а «Алянияспор» одолел «Коньяспор».

В турнирной таблице Суперлиги лидируют «Галатасарай» (55 очков), «Фенербахче» (52 очка) и «Трабзонспор» (45 очков).

Суперлига, 22-й тур.

Трабзонспор – Фенербахче – 2:3

Голы: Мучи, 6, Онуачу, 43 – Талиска, 15, Актюркоглу, 35, Асенсио, 48.

Алянияспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Руан, 37, Хедерджонах, 80 – Барди, 83.

Ризеспор – Генчлербирлиги – 2:2

Голы: Сове, 18 (автогол), Койта, 45 – Пала, 77, 87.