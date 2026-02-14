Трабзонспор с Батаговым в горячем матче проиграл Фенербахче
Гости победили в матче 3:2
14 февраля на «Папара Парк» прошел матч 22-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретился с «Фенербахче».
Победу в результативном матче одержал «Фенербахче» – 3:2.
За «Трабзонспор» забивали сегодня Эрнест Мучи и Пол Онуачу, украинский защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе и провел весь матч. За «Фенербахче» голами отметились Андерсон Талиска, Карем Актюркоглу и бывший игрок «Реала» и «ПСЖ» Марко Асенсио.
В параллельных матчах игрового дня «Ризеспор» разделил очки с «Генчлербирлиги», а «Алянияспор» одолел «Коньяспор».
В турнирной таблице Суперлиги лидируют «Галатасарай» (55 очков), «Фенербахче» (52 очка) и «Трабзонспор» (45 очков).
Суперлига, 22-й тур.
Трабзонспор – Фенербахче – 2:3
Голы: Мучи, 6, Онуачу, 43 – Талиска, 15, Актюркоглу, 35, Асенсио, 48.
Алянияспор – Коньяспор – 2:1
Голы: Руан, 37, Хедерджонах, 80 – Барди, 83.
Ризеспор – Генчлербирлиги – 2:2
Голы: Сове, 18 (автогол), Койта, 45 – Пала, 77, 87.
⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2026
Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe #TSvFB pic.twitter.com/26jwcUws0m
