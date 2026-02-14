Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор с Батаговым в горячем матче проиграл Фенербахче
Чемпионат Турции
Генчлербирлиги
14.02.2026 13:30 – FT 2 : 2
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
14 февраля 2026, 21:07 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:08
324
0

Трабзонспор с Батаговым в горячем матче проиграл Фенербахче

Гости победили в матче 3:2

14 февраля 2026, 21:07 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:08
324
0
Трабзонспор с Батаговым в горячем матче проиграл Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор – Фенербахче

14 февраля на «Папара Парк» прошел матч 22-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретился с «Фенербахче».

Победу в результативном матче одержал «Фенербахче» – 3:2.

За «Трабзонспор» забивали сегодня Эрнест Мучи и Пол Онуачу, украинский защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе и провел весь матч. За «Фенербахче» голами отметились Андерсон Талиска, Карем Актюркоглу и бывший игрок «Реала» и «ПСЖ» Марко Асенсио.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В параллельных матчах игрового дня «Ризеспор» разделил очки с «Генчлербирлиги», а «Алянияспор» одолел «Коньяспор».

В турнирной таблице Суперлиги лидируют «Галатасарай» (55 очков), «Фенербахче» (52 очка) и «Трабзонспор» (45 очков).

Суперлига, 22-й тур.

Трабзонспор – Фенербахче – 2:3
Голы: Мучи, 6, Онуачу, 43 – Талиска, 15, Актюркоглу, 35, Асенсио, 48.

Алянияспор – Коньяспор – 2:1
Голы: Руан, 37, Хедерджонах, 80 – Барди, 83.

Ризеспор – Генчлербирлиги – 2:2
Голы: Сове, 18 (автогол), Койта, 45 – Пала, 77, 87.

По теме:
Где Зубков? Обнародованы стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче
Трабзонспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди
Трабзонспор Фенербахче Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу Коньяспор Генчлербирлиги Ризеспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 14 февраля 2026, 18:37 0
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 14:20 16
ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам

Кто же завоевал медали командного старта?

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем