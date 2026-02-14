Где Зубков? Обнародованы стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче

Обнародованы стартовые составы на поединок 22-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче».

Матч пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В стартовом составе хозяев выйдет украинский защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков в заявку «Трабзонспора» на матч не попал, причиной послужила травма.

Стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче: