Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
14 февраля 2026, 18:46
0

Где Зубков? Обнародованы стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче

Поединок 22-го тура чемпионата Турции запланирован на 19:00 по Киеву

Где Зубков? Обнародованы стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Обнародованы стартовые составы на поединок 22-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче».

Матч пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по киевскому времени.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков в заявку «Трабзонспора» на матч не попал, причиной послужила травма.

Стартовые составы на матч Трабзонспор – Фенербахче:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
