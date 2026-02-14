Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять

Бавария продолжает уверенно идти к очередному чемпионскому титулу Бундеслиги. Мюнхенцы в матче чемпионата Германии обыграли Вердер 3:0 с дублем Гарри Кейна.

Команда лидирует с 57 очками, опережая Боруссию Дортмунд на шесть пунктов. Через тур команды сыграют между собой.

Хоффенхайм обыграл Фрайбург и продолжает бороться за Лигу чемпионов, занимая третье место. Выиграл и Байер, который замыкает топ-4.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Вердер – Бавария 0:3

Голы: Кейн, 22 (с пен), 25, Горецка, 70

Байер – Санкт-Паули 4:0

Голы: Кванса, 13, Шик, 14, Тапсоба, 52, Поку, 78

Айнтрахт – Боруссия Менхенгладбах 3:0

Голы: Браун, 24, Амаймуни, 34, Кнауфф, 75

Гамбург – Унион 3:2

Голы: Кенигсдоффер, 35, 82 Капальдо, 45 – Кевелд, 28, Бурк, 89

Хоффенхайм – Фрайбург 2:0

Голы: Асллани, 46, Кабак, 51

Турнирная таблица